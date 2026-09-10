Cijene peleta ponovo rastu: Tona u BiH i do 900 KM

Cijene peleta trenutno se kreću od 600 do čak 900 KM po toni, dok A1 pelet u Sarajevu košta do 830 KM, uz dodatni trošak prevoza. Proizvođači upozoravaju na nestašicu sirovine i pad proizvodnje.

Cijene peleta u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a tona trenutno košta između 600 i 900 KM.

Velika potražnja, nestašica sirovine i pad proizvodnje glavni su razlozi zbog kojih je tržište ponovo pod pritiskom.

U banjalučkoj firmi “Drvoprodex kažu” da već dva mjeseca ne primaju nove narudžbe jer ne mogu proizvesti dovoljne količine za potrebe kupaca.

Paleta od 1.050 kilograma kod njih košta 640 KM, sa uračunatim prevozom.

U sarajevskoj kompaniji “Drvosječa” navode da je potražnja također velika, zbog čega se na isporuku čeka nekoliko dana. Pelet A2 trenutno košta 790 KM po toni, dok cijena A1 klase doseže 830 KM, bez prevoza, pišu Nezavisne novine.

U kompaniji “Medeks Prom” iz Šipova tona peleta košta 600 KM, uz, kako navode, veliku potražnju.

Predsjednik Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović također ukazuje na deficit sirovine u šumarstvu. Zbog duže zime, kaže, u šumu se ušlo mjesec do dva kasnije nego što je uobičajeno, što je dodatno uticalo na proizvodnju.

Najveći pritisak trenutno je u urbanim centrima, posebno Sarajevu, Mostaru i Tuzli, gdje maloprodajne cijene u pojedinim slučajevima dosežu 900 KM po toni.

Ivanović tvrdi da iza ovog poskupljenja ne stoje proizvođači, već preprodavci.

Proizvođači očekuju da bi se potražnja mogla smanjiti tokom oktobra i novembra, ali zasad nema garancije da će to dovesti i do pada cijena.