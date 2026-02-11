Koksara Lukavac pred kolapsom? Radnici zaprijetili kolektivnim otkazom

U Opštinskom sudu u Tuzli danas će biti održana Skupština povjerilaca Koksare Lukavac u stečaju. Do sada, na brojne javne pozive stečajnog upravnika o uzimanju pod zakup imovine Koksare, nije bilo zainteresovanih investitora. Trenutni zakupac, Pavgord grupa, nema namjeru da produži zakup, a za sada postoji interes za kupovinu pojedinih fabrika unutar Koksare Lukavac.

Niko više od radnika Koksare Lukavac ne vjeruje da će se pronaći spasonosno rješenje za opstanak ove fabrike pa svakodnevno grupe radnika daju otkaz. Radnici i inženjeri prijete da će kolektivno dati otkaz, a u tom slučaju biće ugrožena procedura kontrolisanog gašenja koksnih peći. Sindikat ističe da je u minulih nekoliko mjeseci jedinu podršku dobio od granskog Sindikata hemije i nemetala i izražava krajnje nezadovoljstvo ponašanjem rukovodstva državnog sindikata.

„Ja mogu ovdje reći da je sa nama čitavo vrijeme bila predsjednica Ilvana Smajlović, znači kad smo bili na bateriji 21-og, 22-og decembra, kad je bio štrajk, kad smo tražili od Sode da nam plate koks da nam bude plata, ona je tu cijelo vrijeme. Međutim, to nije dovoljno, znači nama je trebao vrh Saveza samostalnih sindikata da reaguje, da se omasovi što više ljudi da dođu kako bi napravili što veće proteste kako bi neko reagovao. Međutim, takvu podršku na žalost nismo imali i evo došli smo do toga da će se Koksara zatvoriti u tišini“, rekao je Ermin Halilović, predsjednik Sindikata Koksare Lukavac.

Granski sindikat poziva vlasti da, ako već nisu uradili ništa za spas Koksare, ne dozvole da ova vrijedna imovina ode u bescijenje.

“Tu je infrastruktura, tu je željeznički saobraćaj, tu je putna infrastruktura, znači sve riješeno. Radnici nisu protiv da se uđe u bilo šta, ali da oni budu sigurni“, ističe Ilvana Smajlović, predsjednica Sindikata hemije i nemetala FBiH

Na brojne javne pozive za uzimanje u zakup Koksare Lukavac nije bio niko zainteresovan, a Skupština povjerilaca treba odrediti kako će se stečajni proces dalje odvijati. Trenutna procijenjena vrijednost Koksare je oko 250 miliona KM, a priznata dugovanja iznose oko 550 miliona KM.

„Ukoliko se tržište zaista u tom smjeru ne popravi, i ne da veću cijenu nego li je to procijenjena, Koksara će jednostavno ostati kao prezaduženo društvo koje će se kroz stečajni postupak namiriti povjerioci u skladu sa Zakonom. Onaj ko kupi, ili cijelu fabriku ili bilo koji dio fabrike, on ne preuzima obaveze nego njegova cijena namiruje postojeće obaveze shodno Zakonu“, objasnio je Almir Bajrić, stečajni upravnik Koksare Lukavac.

Stečajni upravnik naglašava da će radnička potraživanja biti prioritet te da bi mogla biti izmirena do kraja ove godine u varijanti da se u narednim mjesecima proda dio fabrika unutar kompleksa Koksare Lukavac.

BHRT