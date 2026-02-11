Srijeda, 11 Februara, 2026
Zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Sjevernu Makedoniju

Zemljotres jačine 4,8 stepeni Rihterove skale pogodio je sinoć Sjevernu Makedoniju, a podrhtavanje tla osjetilo se i na jugu Srbije.
Građani su zbog zemljotresa su izlazili iz zgrada i okupljali se na ulicama.
Podsjećanja radi, zemljotres koji je večeras pogodio Sjevernu Makedoniju osjetio se i u Nišu, gdje je podrhtavanje trajalo oko deset sekundi.

Kako javljaju čitaoci Telegrafa iz Niša, tlo se treslo približno deset sekundi.

– Gledala sam TV i osjetila neko ljuljanje, prvo sam pomislila da je hipertenzija, a onda sam pogledala sobno cvijeće i vidjela kako se lišće trese. Ljuljalo je sigurno desetak sekundi,” rekla je za Telegraf Nišlijka Snežana S., koja živi na petom spratu.

Zemljotres se osjetio i u okolini Prizrena.

– Bio je kratak, ali žestok – navedeno je na stranici EMSC-a.

Podrhtavanje tla registrovano je i u Vranju, Leskovcu i Prokuplju, kao i u Bujanovcu, te u Albaniji, dijelovima Bugarske, Crne Gore, Grčke i Bosne i Hercegovine.
Avaz

