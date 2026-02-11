MUP TK – Pretresom pronađena opojna droga i oružje

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a, Sektora kriminalističke policije (Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga) su dana 9.2.2026. godine na području grada Tuzla, radeći na sprečavanju, otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, a postupajući po naredbi Općinskog suda u Tuzli i uz saglasnost kantonalnog tužioca, izvršili pretresanje kuće, pomoćnih objekata i vozila koje koristi M.H., rođen 1987. godine iz Tuzle.

Prilikom pretresanja pronađeni su i oduzeti sljedeći predmeti: tri pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, dva pakovanja sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, određeni broj sjemenki koje svojim izgledom asociraju na sjemenke opojne droge, vaga za precizno mjerenje sa tragovima bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, puška, pet patrona i četiri metka. Pronađene materije biće predmet potrebnih vještačenja, nakon čega će kao i ostali dokazi biti korišteni u daljem toku postupka.

Nad M.H. je u službenim prostorijama izvršena kriminalistička obrada, te će protiv istog biti podnesen Izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.