Konkursi/Oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 82. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 8/21, 11/21, 5/22, 10/22, 11/22, 12/23 i 5/25) i člana 101. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 11/20, 8/21,11/21, 5/22, 10/22, 11/22, 9/23, 12/23 i 5/25) Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje:

Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

Oglas za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

KOmpletan tekst konkursa i oglasa možete pogledati ovdje–