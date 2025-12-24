Srijeda, 24 Decembra, 2025
U Srebreniku održana predstava “Eko – logika”

U Velikoj sali Doma kulture u Srebreniku u utorak je premijerno izvedena predstava “Eko-logika”, u izvedbi Gradskog teatra Srebrenik.

Radi se o edukativno-satiričnoj predstavi u produkciju Centra za kulturu i informisanje Srebrenik, pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša FBIH, a realizuje se u okviru projekta promocije zaštite okoliša kroz eko-pozorišne predstave za djecu i mlade.

Cilj predstave je razvijanje svijesti o bitnosti očuvanja i zaštite prirodne sredine i okoliša, naročito kod najmlađe populacije.

Predstavu su izveli glumci Sarah Kavgić, Fatima Muratović i Fikret Mujkić Čipo koji potpisuje i režiju, scenario: Anela Ibrić i Mirza Ćidić.

Predstava je izvedena nakon dva mjeseca intezivnih priprema i proba, a najavljuju se i njene nove izvedbe, a sve u cilju razvijanja ekološke svijesti kod što većeg broja mladih ljudi i djece

