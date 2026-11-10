Smrt 32-godišnjaka u psihijatrijskoj bolnici potresla Hrvatsku: Snimci otkrivaju brutalno postupanje medicinskih tehničara

Smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru izazvala je brojne reakcije u hrvatskoj javnosti, posebno nakon što su objavljeni detalji snimaka nadzornih kamera koji prikazuju postupanje medicinskog osoblja prema pacijentu neposredno prije njegove smrti. Četvorica medicinskih tehničara završila su u istražnom zatvoru zbog sumnje da su počinila teško ubistvo, dok porodica preminulog, posredstvom svog advokata, odlučno odbacuje tvrdnje kojima se pokušava opravdati njihovo postupanje.

Advokat porodice Leon Zrnić poručio je da Periš, koji se bavio kineziologijom i sportom, nije bio ovisnik o narkoticima niti postoje dokazi da je bio nasilan prema medicinskim radnicima. Prema njegovim riječima, takve tvrdnje nisu potkrijepljene ni dokumentacijom zdravstvene ustanove u kojoj je 32-godišnjak bio hospitaliziran.

Istovremeno, istražitelji analiziraju snimke iz bolničke sobe, medicinsku dokumentaciju i rezultate obdukcije kako bi rekonstruirali okolnosti pod kojima je pacijent preminuo.

Advokat porodice: Nema dokaza da je bio drogiran ili agresivan

Govoreći za Novu TV, Zrnić je odbacio navode prema kojima je Periš bio pod utjecajem narkotika, naglašavajući da takvu tvrdnju nije potvrdila ni sama bolnica. “On nije bio nikakav ovisnik, štaviše, zdravstvena ustanova u kojoj je bio saopćila je da nemaju nikakav dokaz da je bio pod utjecajem narkotika”, izjavio je Zrnić.

Porodica, kako je naglasio, zahtijeva da se utvrde sve okolnosti smrti, ali i eventualna odgovornost svih osoba koje su učestvovale u događajima koji su prethodili tragediji. Posebno insistiraju na očuvanju kompletnog videosnimka iz bolničke sobe, koji bi mogao imati presudnu ulogu u rasvjetljavanju slučaja.

Advokat je osporio i informacije da je Periš prethodno napao medicinsko osoblje, pozivajući se na službenu dokumentaciju bolnice.

“Iz izvještaja navedene zdravstvene ustanove proizlazi da policijski službenici nisu htjeli postupati protiv njega s obrazloženjem da on nije agresivan i da oni ne vide razlog za postupanje. To je još jedna neistina koju bih u ime porodice želio osporiti”, rekao je Zrnić.

Njegove izjave dolaze nakon što su se u javnosti pojavile različite verzije događaja, uključujući tvrdnje da je medicinsko osoblje bilo prisiljeno intervenirati zbog izrazito agresivnog ponašanja pacijenta.

Snimci nadzornih kamera otkrivaju šta se događalo u bolničkoj sobi

Hrvatski portal Index objavio je detalje policijskog izvještaja sastavljenog nakon pregleda snimaka videonadzora iz bolničke sobe označene kao 1A. Prema dostupnim informacijama, kamere su zabilježile događaje u periodu između 20 i 22 sata, uključujući postupanje medicinskih tehničara prema Perišu.

U trenutku koji je opisan u policijskoj dokumentaciji, 32-godišnjak je bio budan i ležao je na bolničkom krevetu. Njegovo tijelo već je bilo sputano posebnim remenjem, postavljenim oko nožnih zglobova, koljena, ruku i grudnog koša. Prema opisu istražitelja, trojica medicinskih tehničara, identificirana inicijalima M. L., N. H. i M. V., rukama su pritiskala pacijenta prema krevetu, dok je njihov kolega I. B. dodatno zatezao remenje kojim je bio vezan.

Situacija je potom, kako se navodi u policijskom izvještaju, eskalirala.

Jedan od tehničara počeo je pritiskati Periševo lice, nakon čega mu je drugi preko lica stavio jastuk. U nastavku intervencije dvojica osumnjičenih koljenima su pritiskala vrat pacijenta, istovremeno zadržavajući jastuk na njegovoj glavi. Istražitelji su opisali i trenutak u kojem jedan od tehničara desnom šakom udara Periša u lijevu stranu grudnog koša, dok preostali učesnici intervencije nastavljaju primjenjivati fizičku silu.

Prema policijskom opisu videosnimka, zabilježeni su i udarci u glavu i stomak pacijenta.

Posebno uznemirujući dio izvještaja odnosi se na nastavak primjene sile nakon što je Periš, prema ocjeni istražitelja, prestao pružati otpor. Uprkos tome što je bio vezan za krevet i više se nije opirao, medicinski tehničari su, kako se sumnja, nastavili pritiskati njegovo tijelo i vrat, dok mu je jastuk i dalje bio na licu.

Takvo postupanje, prema navodima iz istrage, trajalo je sve dok pacijent nije prestao disati. Nakon toga uslijedio je pokušaj reanimacije, što je također zabilježeno nadzornim kamerama.

Riječ je o navodima iz policijskog izvještaja i istrage, dok konačnu ocjenu krivične odgovornosti tek treba donijeti sud.

U prostoriji bili i ljekari, zasad imaju status svjedoka

Prema informacijama koje je objavio Index, medicinski tehničari pozvani su s drugih bolničkih odjela nakon što je prijavljeno da je Periš imao nasilan ispad i da ga je potrebno fizički savladati. U sobi su se, osim tehničara, nalazili i ljekari, a istražiteljima je poznato da je prostorija bila opremljena nadzornim kamerama.

Ljekari koji su prisustvovali intervenciji zasad se u postupku pojavljuju kao svjedoci.

Ova okolnost otvara dodatna pitanja o načinu provođenja medicinskih procedura, nadzoru nad fizičkim sputavanjem psihijatrijskih pacijenata i mogućnostima pravovremene intervencije u situacijama koje mogu ugroziti njihov život. Jedna od zaposlenica bolnice potvrdila je da je tokom postupanja prema Perišu bila prisutna i dežurna ljekarka specijalizantica.

Prema njenim riječima, u intervenciji je učestvovao dovoljan broj zdravstvenih radnika, a osoblje je nastojalo situaciju riješiti bez dodatnih komplikacija.

“Bilo je dovoljno ljudi na fiksaciji, na intervenciji, bila je i doktorica specijalizantica prisutna koja je bila dežurna. I napravilo se sve što se moglo da se to provede u miru, ali evo, nažalost, ishod je bio koban, zbog čega je nama jako, jako žao. I želimo da se to više nikad ne ponovi”, izjavila je zaposlenica.

Porodici prvo rečeno da je došlo do zatajenja srca

Dodatnu zabrinutost izazvale su informacije o objašnjenjima koja je porodica dobila neposredno nakon Periševe smrti. Prema dostupnim navodima, dežurna ljekarka članovima porodice prvobitno je saopćila da je 32-godišnjak preminuo usljed zatajenja srca.

Krvne podljeve u predjelu vrata, koje je porodica primijetila, navodno je povezala s postupkom intubacije. Međutim, preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da je Periš imao brojne teške povrede, uključujući višestruke prijelome kostiju.

Na njegovom tijelu evidentirani su krvni podljevi, ogrebotine i tragovi uboda medicinskim iglama. Posebno su značajne povrede grudnog koša. Obdukcijom su utvrđeni prijelomi trećeg, petog i šestog rebra s desne strane, kao i rebara od četvrtog do devetog s lijeve strane.

Utvrđen je i prijelom grudne kosti, a zabilježeni su edem pluća i edem mozga. Iako preliminarni nalazi ukazuju na ozbiljne tjelesne povrede, konačan uzrok smrti još nije službeno potvrđen.

Očekuje se da će dodatna sudskomedicinska i toksikološka vještačenja pokazati koje su povrede i okolnosti bile presudne za smrt pacijenta.

Četvorica tehničara osumnjičena za teško ubistvo ranjive osobe

Zbog sumnje da su odgovorni za Periševu smrt, uhapšena su četvorica medicinskih tehničara u dobi od 22, 28, 32 i 52 godine. Sudija istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je jednomjesečni istražni zatvor.

Osumnjičeni se terete za teško ubistvo osobe posebno ranjive zbog duševnog stanja.

Prema navodima istražitelja, tokom intervencije primijenjena je prekomjerna fizička sila, suprotno pravilima medicinske struke, pri čemu su osumnjičeni morali biti svjesni da pritiskanje vrata, onemogućavanje disanja i udarci mogu izazvati smrtne posljedice.

Periš je, prema dostupnim informacijama, u bolnicu primljen 21. oktobra, kada se nalazio u izrazito teškom psihičkom stanju.

Istražni zatvor određen je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, mogućnosti ponavljanja krivičnog djela i posebno teških okolnosti slučaja.

Četvorica osumnjičenih odlučila su se braniti šutnjom.

Uprava bolnice uručila otkaze, sindikat dovodi u pitanje njihovu zakonitost

Nakon pokretanja krivičnog postupka, uprava Klinike za psihijatriju Sveti Ivan odlučila je poduzeti i radnopravne mjere. Direktorica ustanove Majda Grah potvrdila je da je trojici osumnjičenih medicinskih tehničara uputila odluke o vanrednom otkazu, navodeći da je takvu odluku donijela prema vlastitoj savjesti.

Međutim, predstavnici sindikata Zajedno za psihijatriju smatraju da postoje ozbiljni razlozi za preispitivanje zakonitosti takvog postupka. Sindikalni predstavnik i medicinski tehničar zaposlen u Jankomiru Arian Jarić Dauenhauer izjavio je da su otkazi poslani poštom, ali da ih radnici, prema informacijama kojima sindikat raspolaže, još nisu zaprimili.

Naglasio je da se osumnjičeni trenutno nalaze na bolovanju te da njihov radnopravni status još nije konačno riješen.

“Mi kao sindikat Zajedno smatramo da postoje vrlo veliki temelji za osporavanje tih otkaza. Smatramo da postoji mogućnost da su ti otkazi nezakoniti”, rekao je Jarić Dauenhauer. Sindikat posebno problematizira činjenicu da su odluke donesene prije završetka istrage, konačnih nalaza vještačenja i sudskog postupka.

“Smatramo da je apsolutno nepravilno da se ti otkazi uruče, a da još uvijek nema niti obdukcije, niti detaljne analize, niti istrage, niti presude, kako pravomoćne, tako nepravomoćne”, dodao je sindikalni predstavnik. Najavio je i konsultacije s advokatima kako bi se utvrdilo postoje li osnovi za pravno osporavanje odluka uprave.

Sindikat tvrdi da je u intervenciji učestvovalo osam zaposlenika

Predstavnici zaposlenih iznijeli su i dodatne informacije o okolnostima intervencije tokom koje je Periš preminuo. Prema riječima Jarića Dauenhauera, standardne procedure fizičkog sputavanja pacijenata u psihijatrijskim ustanovama obično podrazumijevaju učešće pet zdravstvenih radnika.

U konkretnom slučaju, kako tvrdi, učestvovalo ih je čak osam.

“Po protokolu i po svim standardima, u svim klinikama, psihijatriji koliko ja znam, uključeno je pet ljudi u sputavanje. U ovom konkretnom slučaju, koliko ja znam, bilo je uključeno osam radnika i svejedno je sputavanje bilo vrlo izazovno”, izjavio je.

Zaposlenici ističu da intervencije prema pacijentima u teškim psihičkim stanjima mogu biti izuzetno zahtjevne i rizične.

Jedna od medicinskih radnica navela je i da protokoli za fizičko sputavanje pacijenata postoje, ali da nisu jasno istaknuti na svim odjelima. Pojasnila je da odluku o terapiji donosi ljekar, dok su za njenu primjenu zadužene medicinske sestre i tehničari.

Protest zaposlenih zbog uslova rada i sigurnosti

Tragedija je dodatno produbila nezadovoljstvo dijela zaposlenika bolnice, koji su organizirali protest ispred ustanove. Medicinski tehničari, medicinske sestre i ljekari upozorili su na dugogodišnje probleme u organizaciji rada, nedovoljan broj zaposlenih i, kako tvrde, nedostatak odgovarajućih sigurnosnih mjera.

Posebno su ukazali na opasnosti kojima su izloženi tokom intervencija kod pacijenata koji se nalaze u akutnim psihičkim krizama. Među njihovim zahtjevima su angažiranje zaštitarskog osoblja, formiranje posebno obučenih timova za krizne intervencije i unapređenje saradnje između zaposlenih i uprave bolnice.

Predstavnici sindikata istovremeno upozoravaju da se pitanje odgovornosti za smrt pacijenta mora jasno razdvojiti od problema uslova rada, ali smatraju da se i ti problemi moraju ozbiljno razmotriti. Prema informacijama koje je objavio Index, uprava bolnice nakon protesta pristala je na zahtjeve zaposlenih.

Ministarstvo zdravstva pokrenulo vanredni nadzor

U međuvremenu je hrvatsko Ministarstvo zdravstva u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan uputilo vanrednu inspekciju. Cilj nadzora je provjeriti jesu li tokom hospitalizacije i postupanja prema Perišu poštovani propisani medicinski standardi, pravila fizičkog sputavanja pacijenata i sigurnosne procedure.

Posebna pažnja očekuje se u dijelu koji se odnosi na primjenu mjera ograničavanja kretanja, nadzor nad pacijentom i postupanje medicinskog osoblja u kriznim situacijama. Inspekcijski nalazi mogli bi pokazati jesu li postojali i sistemski propusti u radu ustanove, nezavisno od individualne krivične odgovornosti osumnjičenih.

Porodica Kristiana Josipa Periša insistira na potpunom rasvjetljavanju tragedije, uključujući postupanje svih prisutnih zdravstvenih radnika i okolnosti pod kojima su članovima porodice saopćene prve informacije o smrti. Slučaj je otvorio i širu raspravu o pravima psihijatrijskih pacijenata, granicama dozvoljene fizičke prisile, odgovornosti zdravstvenih ustanova i sigurnosti zaposlenih.

Odgovore na ključna pitanja trebali bi dati konačni rezultati obdukcije, dodatna vještačenja i nastavak krivične istrage. Do tada, četvorica medicinskih tehničara ostaju osumnjičena, a njihova krivična odgovornost nije pravosnažno utvrđena.

federalna.ba