Asfaltirana cesta od Gornjeg Srebrenika do naselja Ravnuše

Završeni su radovi na rehabilitaciji lokalne ceste Gornji Srebrenik – Ravnuše, u dužini od 862 metra, ukupne vrijednosti 189.326,77 KM.

Projekat je realizovan zahvaljujući sredstvima Vlade Tuzlanskog kantona i JU Direkcija regionalnih cesta TK,a uz nadzor i saradnju Grada Srebrenika.

-“Posebno sam sretan što smo konačno osigurali kvalitetniju putnu komunikaciju prema naselju Ravnuše, u kojem žive naši sugrađani Karavlasi, pripadnici nacionalne manjine.

Godinama su se stanovnici ovog naselja suočavali s otežanim pristupom svojim domovima, a posebno je zabrinjavajuća bila činjenica da zbog lošeg puta nije bilo moguće organizovati redovan prijevoz djece do škole.

Istovremeno, otvaramo nove mogućnosti za razvoj turizma na Majevici.Uređenjem ove putne komunikacije značajno se poboljšava pristup Sportsko-rekreativnom centru Majevica, Planinarskom domu Lipici, kao i drugim turističkim, sportskim i rekreativnim sadržajima na ovom području”, naveo je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Majevica ima ogroman potencijal za razvoj izletničkog, planinskog, sportskog i rekreativnog turizma. Da bi se taj potencijal iskoristio, mora se osigurati kvalitetna infrastruktura, bolja pristupačnost i uslovi za nova ulaganja.

Kako navodi gradonačelnik Bjelić, cilj je nastavak izgradnje i uređenja putne komunikacije sve do povezivanja Gornjeg Srebrenika sa Zahirovićima, čime će se stvoriti kvalitetnija saobraćajna veza između Gornjeg Srebrenika, Ravnuša, Zahirovića, Lisovića, Podorašja i Previla.

Zahvaljuje se i Vladi Tuzlanskog kantona na podršci te Direkciji regionalnih cesta TK na realizaciji projekta.