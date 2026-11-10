Tragedija koja je potresla bh. dijasporu: Dvanaestogodišnji Ibrahim Mujanović izgubio život u nesreći u Norveškoj

Roditelji dvanaestogodišnjeg Ibrahima Mujanovića, koji je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u Norveškoj, primaju podršku porodice, prijatelja i brojnih ljudi koji su im proteklih dana uputili poruke saučešća i utjehe.

Glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Norveškoj Edin ef. Mezit posjetio je u Kristiansandu Ibrahmove roditelje, Zahira Mujanovića i Asmiru Hodžić, te im u ime Islamske zajednice ponovo iskazao podršku i uputio riječi ohrabrenja.

Ibrahim je živio u općini Kristiansand i pohađao sedmi razred škole Vågsbygd. Direktorica škole Ellinor Skaiaa Aas opisala ga je kao divnog dječaka koji je bio središte okupljanja u svom razredu.

Podsjetimo, dvanaestogodišnji dječak poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autocesti E18, kod mjesta Bommestad u blizini Larvika u Norveškoj.

Dječak se nalazio u automobilu s roditeljima i petero braće i sestara.

Istražitelji prikupljaju snimke videonadzora i planiraju saslušati svjedoke i učesnike nesreće. Policija je ranije saopćila da je na snimku vidljivo kako je automobil izgubio kontrolu, prevrnuo se na krov i završio u jarku.

Norveška uprava za javne ceste potvrdila je da je na dijelu autoceste na kojem se dogodila nesreća bilo klizavo, ali da ta dionica tokom noći nije bila posuta solju, a više detalja o ovoj stravičnoj nesreći možete pronaći na OVOM LINKU.