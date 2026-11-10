Stižu nam padavine, tokom vikenda zahlađenje i prolazno snijeg

U nastavku dana, glavninom noćas i sutra(11.11.) prijepodne kiša i lokalni pljuskovi koji rijeđe mogu biti praćeni i grmljavinom zahvatit će našu zemlju. Glavnina padavina u dijelovima Hercegovine i zapadne Bosne, lokalno do oko 40 l/m2. U većini krajeva između 5 i 20 l/m2.

U četvrtak(12.11.) vrhunac južine, toplo uz jačanje vjetra. U brdsko-planinskim krajevima u noći na petak(13.11.) sa olujnim udarima. Petak i subota donose nove obilnije padavine. U noći na subotu prodor osjetno hladnijeg vazduha, što će tokom subote(14.11.) usloviti osjetno zahlađenje, prolazno snijeg u višim krajevima a poneka pahulja pri izmaku padavina moguće da zaleprša i u pojedinim nizinama, javlja BHMETEO.ba