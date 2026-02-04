U Kantonalnom sudu u Tuzli danas je počelo suđenje Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo Saše Vilušića, koje se dogodilo u junu prošle godine. Tokom današnjeg ročišta planirano je ispitivanje 12 svjedoka.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona tereti Kastratija da je u ugostiteljskom objektu nanio povrede koje su, prema navodima optužnice, dovele do smrtnog ishoda.

Prema optužnici, incident se dogodio 21. juna 2025. godine, kada je Kastrati, nakon što je Vilušić prethodno bio u sukobu s drugom osobom, prišao žrtvi s leđa, povukao ga za rame i udario šakom u predjelu oka. Od siline udarca Vilušić je izgubio svijest, pao na tlo i zadobio teške povrede glave i mozga, usljed kojih je preminuo 10. jula 2025. godine.

Tužilaštvo je uz optužnicu zatražilo određivanje pritvora, pozivajući se na opasnost od ponavljanja krivičnog djela. Kao otežavajuću okolnost navedeno je da se protiv optuženog vodi još jedna istraga zbog nanošenja teških tjelesnih povreda. Također je istaknuto da je djelo počinjeno pred većim brojem osoba, što je izazvalo uznemirenje javnosti u Tuzli.

Ovaj slučaj ranije je pratio niz kontroverzi u vezi s mjerom pritvora.

Kantonalni sud u Tuzli je 9. septembra prvobitno odbio prijedlog za produženje pritvora, nakon čega je Kastrati pušten na slobodu. Međutim, dan kasnije, 10. septembra, ponovo je uhapšen po nalogu Tužilaštva, nakon čega je podignuta optužnica uz novi zahtjev za pritvaranje.

Glavni pretres bit će nastavljen izvođenjem dokaza i svjedočenjem, s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti ovog događaja.

