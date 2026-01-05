Tri dalekovoda preko kojih se napaja Grad Srebrenik bez napona

Od 13 dalekovoda preko kojih se snabdijeva Grad Srebrenik, 3 dalekovoda su u beznaponskom stanju: Špionica, Sladna i Duboki Potok.

Sve ekipe su na terenu, rade na otklanjanju kvarova, a trenutno bez napajanja električnom energijom je kompletno područje Sladne, Brnčani, falešići, Čekanići, Moranjci.

Bez struje su i mještani Ljenobuda, Bjelava, Kuga, zahirovića, Kurtića i Straže. Zatim Tinja, dio koji gravitira klisuri – Blagići, Savići, te vikend naselje Majevica i Ravnuše.

Struje nema ni na potezu od Ježinca do Ormanice.