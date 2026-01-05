Ponedjeljak, 5 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTISREBRENIK

Tri dalekovoda preko kojih se napaja Grad Srebrenik bez napona

By admin
0
2437

Od 13 dalekovoda preko kojih se snabdijeva Grad Srebrenik, 3 dalekovoda su u beznaponskom stanju: Špionica, Sladna i Duboki Potok.
Sve ekipe su na terenu, rade na otklanjanju kvarova, a trenutno bez napajanja električnom energijom je kompletno područje Sladne, Brnčani, falešići, Čekanići, Moranjci.
Bez struje su i mještani Ljenobuda, Bjelava, Kuga, zahirovića, Kurtića i Straže. Zatim Tinja, dio koji gravitira klisuri – Blagići, Savići, te vikend naselje Majevica i Ravnuše.
Struje nema ni na potezu od Ježinca do Ormanice.

Prethodni članak
Legalizacija medicinskog kanabisa na vidiku: Kome su namijenjeni pripravci i koja ograničenja ostaju
Naredni članak
Snijeg na području Srebrenika izazvao probleme u odvijanju saobraćaja: Ekipe i mehanizacija na terenu od jučer i radi se čišćenje putnih pravaca po prioritetima
admin

VIJESTI

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

SREBRENIK VIJESTI

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a