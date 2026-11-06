Lidl traži dobavljače voća i povrća u BiH

U Sarajevu su organizovani „Dani dobavljača svježeg voća i povrća“ namijenjeni povezivanju proizvođača svježeg voća i povrća sa jednim od vodećih maloprodajnih lanaca na evropskom tržištu „Lidlom“.

Događaju je prisustvovalo više od 25 proizvođača svježeg voća i povrća koji su imali priliku da se upoznaju sa poslovanjem kompanije „Lidl BH“, njenim pristupom nabavci svježeg voća i povrća, kao i mogućnostima uspostavljanja poslovne saradnje.

„Uspostavljanje saradnje sa kompanijom Lidl BH domaćim proizvođačima može otvoriti pristup većem tržištu, omogućiti veći obim prodaje, bolju tržišnu pozicioniranost i stvaranje stabilnijih poslovnih odnosa“, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore BiH, koja je organizator.

Iz Komore su istakli da je organizacija ovakvog događaja posebno značajna za domaće proizvođače, imajući u vidu potencijal koji saradnja sa velikim maloprodajnim sistemima donosi u pogledu plasmana proizvoda, povećanja proizvodnih kapaciteta i dugoročnog razvoja poslovanja.

Na ovaj način, kako je pojašnjeno, prvenstveno žele unaprijediti položaj domaćih privrednika i njihovih proizvoda na policama trgovačkih lanaca.

Iz Komore su napomenuli da ovim aktivnostima nastavljaju pružati podršku domaćim kompanijama u pronalaženju novih poslovnih prilika, povezivanju sa relevantnim tržišnim akterima i jačanju konkurentnosti domaće privrede.