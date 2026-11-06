Vlada FBiH donijela odluku: Za mjesec neosnovanog boravka u zatvoru odšteta od 2.400 KM

Osoba koja neosnovano provede tri mjeseca u zatvoru dobila bi 5.400 KM, a ukoliko se desi da neko godinu neosnovano provede u pritvoru isplatilo bi mu/joj se 29.200 KM.

Vlada Federacije BiH povećala je naknade po danu, počevši od 20. oktobra, za osobe za koje se utvrdi da su dobili neosnovani pritvor ili lišenje slobode u Federaciji BiH, otkriva Fokus.

Izmjenom uredbe “dnevnicu” za neosnovani pritvor povećali su sa dosadašnjih 60 na 80 KM. To praktično znači da osoba koja neosnovano provede mjesec u pritvora dobila bi 2.400 KM. Za tri mjeseca to bi iznosilo 5.400 KM, a ukoliko se desi da neko godinu neosnovano provede u pritvoru isplatilo bi mu/joj se 29.200 KM.

Zakonski mandat za Pravobranilaštvo

Dakle, Federalno ministarstvo pravde i Federalno pravobranilaštvo od dana stupanja na snagu ove uredbe, odnosno od 20. oktobra, moraju primjenjivati iznos od 80 KM po danu prilikom izračunavanja nematerijalne štete za svaki novi Sporazum ili sudsku nagodbu.

Ova uredba je donesena i s ciljem ubrzavanje postupaka, kako bi građani koji su neosnovano proveli vrijeme u pritvoru lakše i brže sklopili mirni sporazum sa državom bez potrebe za dugogodišnjim i skupljim sudskim parnicama.

Također, Pravobranilaštvo ima zakonski mandat da vam odmah ponudi fiksno 80 KM po danu na ime nematerijalne štete (za pretrpljene duševne patnje, strah, povredu ugleda i časti).

Sudovi mogu dosuditi i 100 KM

Iako sudovi u redovnim parnicama i dalje mogu dosuditi nešto više iznose (nerijetko oko 100 KM po danu), suđenja u BiH traju godinama, zahtijevaju plaćanje advokata, vještačenja neuropsihijatara i nose rizik od sudskih troškova.

Ova uredba omogućava da se prihvati sigurnih 80 KM po danu i dobije novac iz budžeta u roku od nekoliko mjeseci, bez ikakvih troškova suđenja.

Treba napomenuti da se ovih 80 KM po danu odnosi se isključivo na nematerijalnu štetu (duševnu bol). Ukoliko je osoba zbog odlaska u pritvor pretrpjela i materijalnu štetu (npr. dobila otkaz pa izgubila plate, zatvorila firmu, imala troškove angažmana advokata tokom pritvora), ta šteta se računa i dokazuje potpuno odvojeno i dodaje se na ovaj iznos.