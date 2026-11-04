Više od 1,6 miliona KM za rad sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta u TK

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisao je juče ugovore sa korisnicima kojima su odobrena sredstva po javnom pozivu za sufinansiranje projekata i programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2026. godinu. U devet kategorija, među kojima su vrhunski kolektivni i pojedinačni sport te sport lica sa invaliditetom nacionalnog nivoa, sport za sve kao i organizacije sportskih manifestacija dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.670.356 KM.

Naglasivši da je riječ o sufinansiranju 230 pravnih lica u oblasti sporta, ministar Gazdić je rekao da je „vrednovanje projekata išlo u skladu sa odlukom te da sve ove neprofitne organizacije, odnosno sportski klubovi mogu biti zadovoljni jer su u 2026. godini dobili respektabilne iznose za podršku u realizaciji trenažnog procesa.

„Meni je zaista čast i zadovoljstvo da smo napravili jedan veliki iskorak pa smo na prijedlog naših zastupnika, članova Demokratske fronte, povećali sredstva u ovoj budžetskoj godini 2026. na milion i po KM tako da je ukupan budžet u oblasti sporta 3,7 miliona u ovog godini“, rekao je ministar Gazdić.

Predsjednik Sportskog kluba invalida sjedeće odbojke “Sinovi Bosne” iz Lukavca Vehbija Tokić, zahvalio je Ministarstvu za kulturu, sport i mlade TK na izdvojenim sredstvima.

„Nama kao sportskom klubu invalida sjedeće odbojke, a vjerujem i svim ovim dobitnicima novčanih sredstava, veoma mnogo znači u razvoju sporta i u organizaciji svih takmičenja. Mislim da se Ministarstvo potrudilo da dodijeli velika novčana sredstva u ovoj godini i da će svi klubovi koji su aplicirali i stekli pravo biti zadovoljni i da će naći načina da ta novčana sredstva racionalno i po mjeri utroše“, rekao je Tokić.

Da su resorno ministarstvo i ministar Gazdić uradili mnogo za sport na području TK istaknula je predsjednica Skupštine KK “Jedinstvo” Tuzla Mara Lakić Brčaninović izrazivši nadu za još snažnijim zalaganjem u budućnosti.

„U odnosu na prethodne godine u Košarkaški klub „Jedinstvo“ je ove godine izdvojen stvarno jako veliki novac. Možemo biti zadovoljni sa ovom godinom, a mislim i ostali sportski klubovi. Ova godina je pokazala da je puno više ulaganja u sport, kako u školski sport, sport sa invaliditetom, rekreativni sport, i naravno vrhunski sport koji sigurno veoma privlači omladinu i djecu da se bave sportom“, potvrdila je Lakić Brčaninović.

Zahvalnost prema resornom Ministarstvu jer kontinuirano podržavaju sportske kolektive izrazio je i generalni sekretar u Fudbalskom klubu „Tuzla City“ Munib Subašić.

„Ove su godine sredstva malo veća, što će u svakom slučaju nama pomoći u realizaciji naših programskih aktivnosti. Vjerujte da je situacija vrlo teška, pogotovo ovi takozvani malo veći klubovi. Sve je manje interesa od privatnih sponzora, tako da se moraju još poboljšati ta budžetska sredstva, znači, mislim prije svega na lokalne općine, gradove i naravno na našu Vladu Tuzlanskog kantona“, rekao je ovom prilikom sekretar Fudbalskog kluba ,,Tuzla City” Munib Subašić.

Predstavnicima sportskih organizacija sa područja Tuzlanskog kantona ministar Gazdić još jednom je naglasio da će resorno ministarstvo i Vlada Tuzlanskog kantona uvijek biti uz sportiste i cijeniti njihova postignuća.