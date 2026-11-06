Servisne informacije: Na putevima TK osam saobraćajnih nezgoda, četiri lica povrijeđena

MUP TK – U protekla 24 sata, na području Tuzlanskog kantona, javni red i mir je narušen jednom, evidentirano je 9 krivičnih djela, dogodilo se ukupno 8 saobraćajnih nezgoda, od čega 4 saobraćajne nezgode u kojima su 4 lica zadobila tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 62 pregleda i 1 terenska intervencija, 3 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, jedna djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

VRIJEME – U Srebreniku oblačno jutro uz temperaturu od 7 stepeni Celzijusa, danas bez padavina. Najviša dnevna temperatura od 10 do 12 stepeni Celzijusa.