Kino Srebrenik: Večeras ljubavno-dramski film “Razum i osećajnost”, evo najave filmova za nastavak sedmice

Večeras na repertoaru Kina Srebrenik od 19 sati film “Razum i osećajnost”, historijski je ljubavno-dramski film iz 2026. godine, u režiji Džordžije Oukli, prema scenariju koji je Dajana Rid napisala na osnovu istoimenog romana Džejn Ostin.

Elinor, Marijana i Margaret Dašvud, zajedno sa svojom majkom, nalaze se u teškom materijalnom položaju nakon što porodično imanje nasledi njihov polubrat Džon sa suprugom Fani. Na njen nagovor, Džon odustaje od namere da finansijski pomogne sestrama, iako je to bila želja njegovog pokojnog oca. Njihovim dolaskom na imanje položaj porodice postaje sve neprijatniji. Ova romantična drama donosi svježi pogled na bezvremensku priču o sestrama Dašvud i njihovoj borbi između društvenih očekivanja, financijskih neprilika i ljubavnih jada.

Film Ustanak je na programu u petak od 19:00 sati i dramatizuje čuvenu Seljačku bunu. Engleska, 1381. Kuga je odnijela polovicu stanovništva, a preživjele su obuzeli tuga, strah i bijes. Kada vlast nametne okrutan porez najsiromašnijima, usamljeni seljak, progonjen gubitkom obitelji, zapali iskru pobune. Za samo nekoliko dana deseci tisuća ljudi kreću prema Londonu zahtijevajući pravdu i slobodu. Dok prijestolnica pada u ruke pobunjenika, mladi kralj Richard II. mora odlučiti o sudbini svojeg kraljevstva. Hoće li ustanak donijeti pravednije društvo ili će se revolucija pretvoriti u krvoproliće i tiraniju?

Za najmlađu raju u subotu od 13:00 sati stiže još jedan od favorita najmlađe publike. Mačak u šeširu, američki animirani fantastični humoristični film iz 2026. Godine. Sinhronizovana epska avantura u kojoj vladaju nestašluk, čarolija i nezaboravni haos. Radeći ono što najbolje zna, Mačak širi radost među djecom svojim prepoznatljivim, duhovitim i pomalo nestašnim stilom, vodeći njih i publiku na fantastično putovanje kroz svijet kakav do sada nisu vidjeli.

U subotu od 19:00 sati na programu je Udovac – bosanskohercegovačka drama iz 2026. Godine. Mirsad, šezdesetdvogodišnji električar, živi u patrijarhalnom okruženju u kojem je i odrastao. Njegova uhodana, rutinska svakodnevnica drastično se mijenja nakon iznenadne smrti supruge Enise. Mirsad ostaje sam dok njegova odrasla djeca žive svoje živote. Pokušavajući da se navikne na život bez supruge, shvata da joj tokom braka nije posvećivao dovoljno pažnje i ljubavi, uzimajući je zdravo za gotovo. Njegov već otuđeni odnos sa sinom dodatno se pogoršava kada sazna da sin živi s muškim prijateljem. Dok ga najbolji prijatelj nagovara da pronađe novu ženu, Mirsad počinje preispitivati svoj život i ponašanje prema ljudima oko sebe, no za Enisu je prekasno. Uskoro primjećuje da i njegova kćerka živi sličnim životom kao i njena majka.