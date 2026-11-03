Potvrđena optužnica protiv Saliha Delića, optuženog za ubistvo komšije

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv optuženog Saliha Delića (79), zbog krivičnog djela Ubistvo.

Delić je optužen da je 9. jula 2026. godine oko 11,30 sati, na makadamskom putu u naselju Jasenica, zaseok Crveno Brdo, na području Srebrenika, komšiji M.D. (72), sa kojim je od ranije bio u lošim odnosima, upotrebom teškog, tvrdog i oštrog predmeta, nanio veći broj povreda u predjelu glave, vrata, grudnog koša i drugih dijelova tijela, usljed kojih je oštećeni preminuo istog dana u UKC-u Tuzla.

Optuženom je nakon potvrđivanja optužnice, produžen pritvor.