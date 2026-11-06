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Danas oblačno, temperature između 7 i 12°C

By admin
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Jutros je u Bosni većinom oblačno. Vedro je na jugozapadu Bosne, Hercegovini i planinama.
Danas će po Bosni biti dosta niske oblačnosti. Sunčano je na području Hercegovine, jugozapadu Bosne i na planinama. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu od 16 do 19°C.

Biometeorološka prognoza

Uz relativno povoljne biometeorološke prilike i stabilno, postepeno vedrije vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije biće boljeg raspoloženja. Na sjeveru i u centralnim područjima, hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, pretežno usljed dužeg zadržavanja naoblake, stoga će i temperature sporije rasti. Na jugu sunčanije i ugodnije od jutarnjih sati.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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