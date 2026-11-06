Nakon 10. novembra stiže promjena vremena u BiH: Temperature rastu do 20 stepeni, ali uz kišu

U Bosni i Hercegovini narednih dana očekuje se uglavnom stabilno vrijeme, uz sunčane intervale, prohladna jutra i relativno ugodne dnevne temperature. Međutim, od sredine naredne sedmice slijedi promjena vremenskih prilika, uz češće padavine, jačanje južnog vjetra i postepeni porast temperatura.

Danas će na jugu i jugozapadu zemlje preovladavati sunčano vrijeme, dok će u ostalim područjima biti pretežno oblačno, uz djelimično razvedravanje tokom poslijepodneva. Puhat će slab istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevne od 8 do 13, odnosno do 19 stepeni u Hercegovini.

U subotu, 7. novembra, očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U kotlinama Bosne i duž riječnih tokova moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnje temperature iznosit će od -1 do 5, na jugu do 10, dok će dnevne biti između 5 i 11, a u Hercegovini do 18 stepeni.

U nedjelju, 8. novembra, preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i noćnim satima ponegdje je moguća slaba kiša. Dnevne temperature kretat će se od 6 do 11, na jugu do 16 stepeni.

U ponedjeljak, 9. novembra, zadržat će se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost kiše na jugu, zapadu i jugozapadu zemlje. Jutarnje temperature bit će od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevne od 10 do 16, u Hercegovini do 18 stepeni.

Od 11. novembra stiže promjena vremena

Prema dugoročnim prognozama, izraženija promjena vremenskih prilika očekuje se od 11. novembra, kada će doći do jačanja južnog vjetra i učestalijih padavina, posebno u Hercegovini i jugozapadnim dijelovima Bosne.

Nestabilno vrijeme moglo bi se zadržati sve do 20. novembra, ali će temperature, uprkos kiši, uglavnom biti iznad višegodišnjeg prosjeka.

Do 11. novembra jutra će ostati relativno hladna, s temperaturama u Bosni uglavnom od 1 do 6, a u Hercegovini do 10 stepeni. Dnevne vrijednosti u Bosni kretat će se između 6 i 11, a na jugu do 18 stepeni.

Od 12. novembra očekuje se osjetnije zatopljenje. Jutarnje temperature u Bosni porast će na 5 do 10, a u Hercegovini na 8 do 13 stepeni. Tokom dana živa u termometrima u Bosni dostizat će između 10 i 14, dok bi se u Hercegovini mogla popeti i do 20 stepeni Celzijusa.

Prema trenutnim prognozama, druga polovina novembra tako bi mogla donijeti neuobičajeno blage temperature za ovo doba godine, ali i znatno više oblačnosti, kiše i vjetra.