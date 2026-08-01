Međunarodni aerodrom Tuzla oborio historijski rekord

Međunarodni aerodrom Tuzla zabilježio je historijski rezultat u julu 2026. godine, kada je kroz ovaj aerodrom prošlo ukupno 73.010 putnika.

Ostvaren je najbolji mjesečni rezultat od početka rada Aerodroma, a juli je ujedno postao najuspješniji juli u historiji ove zračne luke.

Tokom mjeseca zabilježeno je 41.288 dolazećih i 31.722 odlazećih putnika, kao i 502 avionske operacije. Prosječno je dnevno kroz Aerodrom Tuzla prolazilo više od 2.350 putnika.

Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je usluge Međunarodnog aerodroma Tuzla koristilo čak 2.955 putnika.

Među najtraženijim destinacijama tokom jula bile su:

Memmingen – 10.416 putnika

Basel – 7.512 putnika

Malmö – 5.787 putnika

Dortmund – 5.507 putnika

Maastricht – 5.255 putnika

Köln – 5.195 putnika

Bratislava – 5.036 putnika

Hamburg – 4.436 putnika

Antalya – 4.382 putnika

Berlin – 4.179 putnika

Poseban doprinos rezultatima dale su i nove linije prema Istanbulu i Zürichu. Letovi prema Istanbulu koje realizuje Pegasus, te prema Zürichu u organizaciji kompanije Chair, tokom jula zabilježili su ukupno 3.388 putnika.

Iz Međunarodnog aerodroma Tuzla ističu da rekordni rezultati potvrđuju nastavak rasta, širenje mreže destinacija, ali i sve veće povjerenje putnika i aviokompanija.

Novi rekord predstavlja značajan korak u daljem razvoju Aerodroma Tuzla i njegovom povezivanju Tuzle i Bosne i Hercegovine sa evropskim i svjetskim destinacijama.