Preselio na ahiret general Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije i 4. korpusa, ostavivši značajan trag u odbrani zemlje.



General Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković preselio je na ahiret, potvrđeno je danas.

Rođen je 10. maja 1956. godine u Vesenićima kod Tutina. Nakon završetka Vojne akademije oklopno-mehanizovanih jedinica u Banjoj Luci služio je u tadašnjoj JNA, koju je napustio 1991. godine.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije i 4. korpusa, ostavivši značajan trag u odbrani zemlje.

IZVOR:FAKTOR.BA