Kraj lažnim profilima: Facebook uvodi besplatnu oznaku koja potvrđuje identitet korisnika

Meta je predstavila Facebook Verified, novu besplatnu oznaku koja potvrđuje da se iza Facebook naloga nalazi stvarna osoba.

Za dobijanje oznake korisnici moraju proći proces verifikacije putem selfie videa, koji Meta upoređuje s postojećim profilnim fotografijama kako bi potvrdila identitet. Kompanija navodi da postupak traje svega nekoliko minuta.

Oznaka će se u početku prikazivati na Facebook Marketplaceu, u Datingu, Grupama i na korisničkom profilu, dok će kasnije biti vidljiva i uz objave u News Feedu. Iz Mete naglašavaju da oznaka ne predstavlja preporuku niti garanciju pouzdanosti korisnika, već isključivo potvrđuje da je riječ o stvarnoj osobi.

Facebook Verified dostupan je korisnicima starijim od 18 godina koji poštuju Standarde zajednice, uključujući pravila protiv prevara, obmanjivanja i lažnog predstavljanja. Funkcija trenutno nije dostupna za stranice niti za ProMode naloge.

Nova opcija uvodi se postepeno, prvo na odabranim tržištima, a potom će biti dostupna korisnicima širom svijeta.