Međunarodni aerodrom Tuzla uoči božićnih i novogodišnjih praznika intenzivira aviosaobraćaj.

Niskobudžetna aviokompanija Wizz Air će privremeno povećati broj sedmičnih polazaka na 39, što je deset više u odnosu na redovni zimski raspored.

Povećana potražnja za putovanjima tokom božićnih i novogodišnjih praznika razlog je zbog kojeg će Wizz Air privremeno proširiti broj operacija s Međunarodnog aerodroma Tuzla.

U drugoj polovini decembra i početkom januara putnicima će biti na raspolaganju znatno veći broj letova prema evropskim destinacijama.

Prema rasporedu, niskobudžetna kompanija u aktuelnoj zimskoj sezoni iz Tuzle održava deset aviolinija sa ukupno 29 sedmičnih polazaka, a tokom najintenzivnijeg dijela prazničnog perioda taj broj će porasti na 39, što predstavlja povećanje od približno 34 posto.

Najveće proširenje reda letenja obuhvatit će destinacije koje su posebno značajne za putnike iz Bosne i Hercegovine i dijaspore.

Tako će Basel i Memmingen dobiti po dva dodatna sedmična polaska, dok će isti obim povećanja biti uveden i na liniji prema Dortmundu.

Dodatni kapaciteti bit će uvedeni i na ostalim evropskim pravcima.

Prema objavljenom rasporedu, broj sedmičnih letova za Berlin, Hahn, Maastricht i Malme bit će povećan za po jedan.

Konkretno, prema Baselu će se letjeti pet puta sedmično, a linija za Dortmund i Memmingen po sedam sedmičnih letova.

Berlin, Hahn, Maastricht i Malme bit će povezani s Tuzlom sa po tri sedmična polaska, uz određena vremenska ograničenja tokom prazničnog perioda.

Redovni raspored od tri sedmična leta zadržat će se za Bratislavu i Keln, dok će Hamburg imati dva polaska sedmično.

RTVTK.