Vanredno hidrološko stanje u FBiH do 15. novembra, moguće bujične poplave

Na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH bilježi se stagnacija vodostaja, koji su u domenu malih voda, uz blagi porast na pojedinim vodotocima.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda i rezultatima prognostičkih modela ALADIN i ECMWF, u naredna 24 sata očekuju se intenzivnije padavine na području Hercegovine i jugozapadne Bosne.

Na slivu Une očekuje se izraženija hidrološka reakcija, prvenstveno na rijekama Sani i Sanici, a potom i na glavnom toku Une. Na slivu Bosne, posebno u gornjem dijelu sliva i na pritokama Fojničke rijeke, kao i na Zujevini i Željeznici, moguć je brži porast vodostaja usljed prognoziranih padavina.

Nakon prestanka padavina i zahlađenja očekuje se postepeno smirivanje hidrološke situacije na manjim vodotocima. Ipak, povećano oticanje iz slivova i formirani vodni valovi nastavit će se prenositi prema glavnim vodotocima i nizvodnim dionicama.

S obzirom na prognozirane jake udare vjetra, moguće su i obilnije padavine na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, što može dovesti do pojave bujičnih i urbanih poplava na pojedinim vodotocima.

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je 12. novembra u 15 sati Obavještenje o vanrednom hidrološkom stanju za period od 13. do 15. novembra 2026. godine.

Iz Agencije upozoravaju da promjene vremenske prognoze mogu uticati na predviđeno hidrološko stanje.

Tuzlainfo.ba