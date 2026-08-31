Prašina nestala, problemi ostali: TE Tuzla radi na bloku starom 55 godina

Kvar na Bloku 4 TE Tuzla je otklonjen, ali se traži odgovornost. Jedini proizvodni blok radi već oko 55 godina, a zamjenskog postrojenja nema.

Emisije prašine iz Bloka 4 Termoelektrane Tuzla vraćene su u projektovane vrijednosti, tvrde iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.

Kvar je otklonjen, ali posljedice problema sada otvaraju pitanje odgovornosti.

Federalni ministar energije Vedran Lakić od rukovodstva Termoelektrane i rukovodilaca tehničkih cjelina zatražio je ostavke. Dok stanovnici okolnih naselja upozoravaju da je ovo problem s kojim godinama žive, stručnjaci podsjećaju da jedini blok koji trenutno proizvodi električnu energiju u Tuzli radi duže od pola stoljeća.

Prašina iznad Termoelektrane više nije vidljiva kao prethodnih dana. Iz Elektroprivrede su potvrdili da je tehnički problem riješen. No, pitanje kako je do njega došlo i ko će zbog toga odgovarati opet je otvoreno.

“Ovo je jedna priča trakavica koja traje godinama unazad. Evo, doživjeli smo da ugasimo pet blokova, da radi samo na jednom bloku i taj jedan nam pravi više problema nego što su svi prethodni pravili kad su radili u punom kapacitetu”, iznosi Suljo Osmanović, stanovnik naselja Solana Moluhe u Tuzli za Federalnu TV.

Otežano pražnjenje elektrofiltera

Posljednji u nizu problema nastao je zbog otežanog pražnjenja elektrofiltera. Kvar je, tvrde u termoelektrani, otklonjen u srijedu.

“Čestične materije koje su emitovane nekoliko dana jesu uzrokovane time da elektrofilteri nisu mogli da prime toliku količinu tih materija koje bi trebalo da pročiste i jednostavno izlaze na dimnjak i to je bilo jedno-dva, tri dana. Čestične materije su vrlo opasne. Problem su za pluća, problem su za srce”, argumentira dr. sci. Zvjezdan Karadžin, stručnjak za okolinsku sigurnost.

Blok 4 radi duže od pola stoljeća

Kvar se dogodio na Bloku 4, trenutno jedinom proizvodnom bloku Termoelektrane, izgrađenom prije više od pola stoljeća. Karadžin upozorava da problem dotrajalih postrojenja nije riješen jer planirani Blok 7, koji je trebao zamijeniti stare, nikada nije izgrađen.

“Blok 4 je sagrađen, čini mi se, 1971. godine. Koliko je to? 55 godina on radi. Ti blokovi 3 i 4 su odradili četiri puta više sati nego što su trebali. Ne pravdam nikog, nemam potrebe da pravdam nikog, jer sada, nakon što nije izgrađen Blok 7, mi ćemo imati, čini mi se, nažalost, sve češće ovakvih ispada”, dodaje Karadžin.

Uloženo 180 miliona maraka

Dok stari blokovi ostaju oslonac proizvodnje, Elektroprivreda navodi da je od 2024. u termoelektrane Tuzla i Kakanj, na remonte i ekološke standarde, uložila 180 miliona maraka.

Prošle godine obje termoelektrane imale su i 17 miliona maraka troškova različitih naknada i dažbina, od čega gotovo tri i po miliona zbog zagađenja zraka.

No, nakon posljednjeg incidenta otvoreno je pitanje odgovornosti. Ministar Vedran Lakić od rukovodstva Termoelektrane Tuzla zatražio je ostavke, a od Elektroprivrede analizu uzroka i prijedlog mjera.

“Cilj je jasan: zaštita života i zdravlja građana Tuzle, Lukavca, Živinica i drugih okolnih mjesta, kao i radnika Termoelektrane Tuzla uz potpuno siguran rad kompletnog postrojenja. Energetska sigurnost nema cijenu”, iznosi Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH.

Elektroprivreda najavljuje utvrđivanje odgovornosti

Hoće li zahtjev ministra završiti ostavkama, pitanje je koje je FTV uputila Elektroprivredi BiH.

“Iscrpno će se sagledati uzroci koji su doveli do povećane emisije prašine u atmosferu te, shodno obavezama i odgovornostima, poduzeti odgovarajuće mjere. Detaljno će se razmotriti odgovornost svakog pojedinca zasebno i, u skladu s tim, donijeti odluka(e)”, navodi se iz Službe za komunikacije JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Blok 4 ostaje u pogonu, zamjenskog nema, a energetski sistem i dalje zavisi od postrojenja starog više od pola stoljeća.

Zato poslije pitanja šta je i zašto prethodnih dana izlazilo iz dimnjaka Termoelektrane ostaju i pitanja: da li će i ko snositi odgovornost za ovo što se dogodilo i koliko je izvjesno da se ponovi?