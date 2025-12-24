Milionska porezna prevara: Državljanin BiH osumnjičen da je oštetio Hrvatsku

Dubrovačka policija prijavila je 48-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine kojeg tereti da je nizom krivičnih djela privrednog kriminala kriminaliteta državni budžet oštetio za više do 1,3 miliona eura.



Policija je izvijestila da je osumnjičeni kao osnivač i odgovorna osoba firme iz Opuzena od početka 2019. do kraja 2020. godine u knjizi ulaznih računa evidentirao veći broj neistinitih i nevjerodostojnih računa ispostavljenih od druge firme u kojima je sadržan pretporez te ih prikazao u prijavama PDV-a za 2019. i 2020. godinu kako bi odbio više od 1.423.866 KM pretporeza, piše Hina.

Istovremeno je izrađivao veći broj neistinitih izlaznih računa prema različitim kupcima sa uključenim PDV-om od više od 1.228.280 KM, koje je djelomično evidentirao u poslovnim knjigama, dok su ih druge firme kupci prikazivale kao osnovu za umanjenje vlastitih poreznih obaveza odbitkom pretporeza.

Policija navodi i da osumnjičeni nije vodio poslovne knjige niti je podnosio godišnje finansijske izvještaje, čime je dodatno kršio zakonske obaveze.

Zbog sumnje da je počinio više krivičnih djela utaje poreza ili carine, pomaganja u utaji poreza ili carine, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te povrede obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, protiv njega je podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu, saoopćila je dubrovačko-neretvanska policija.