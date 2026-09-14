Ubrzava se gradnja novog autoputa kroz BiH: Prvih 7 kilometara spremno za asfalt

Radovi na izgradnji autoputa od Rače do Bijeljine ubrzani su, a na prvom dijelu trase u toku su posljednje pripreme pred polaganje prvih slojeva asfalta. Riječ je o 20 kilometara dugoj dionici koja predstavlja nastavak autoputa iz Srbije i buduću vezu Beograda s Bijeljinom i dalje Banjoj Lukom.

Nova faza radova dolazi u trenutku kada se približava završetak autoputa s druge strane Save. Kako je BiznisInfo.ba ranije pisao, u Srbiji je za 15. oktobar najavljeno otvaranje 18 kilometara duge dionice Kuzmin – Sremska Rača.

Time će autoput iz pravca Beograda praktično stići do granice s Bosnom i Hercegovinom, dok radovi na nastavku kroz BiH još traju. Iz Autoputeva Republike Srpske sada navode da su aktivnosti na dionici Rača – Bijeljina dodatno ubrzane upravo zbog najavljenog završetka radova na teritoriji Srbije.

Spremaju prvi asfalt

Trenutno se najintenzivnije radi na prvih sedam kilometara dionice Rača – Bijeljina kroz BiH. U toku je izrada nasipa, tamponskog sloja i cementne stabilizacije, čime se trasa priprema za polaganje prvih slojeva asfalta. Istovremeno se izvode radovi na mostovima O1 i O2, drugim objektima duž trase te na sistemu unutrašnje odvodnje.

Posebno je važna izgradnja privremene pristupne saobraćajnice kojom će novi autoput biti povezan s magistralnim putem M18. Naime, srbijanska dionica bit će završena prije kompletnog autoputa od Rače do Bijeljine, pa je potrebno omogućiti izlazak vozila s novog pravca na postojeću cestovnu mrežu u BiH.

Na području novog mosta preko Save planiran je i novi integrisani granični prijelaz između Srbije i BiH.

Dionica vrijedna više od 258 miliona KM

Dionica Rača – Bijeljina duga je 20 kilometara i gradi se u punom profilu autoputa. Ugovor za projektovanje i izgradnju vrijedan je oko 258,2 miliona KM bez PDV-a, a posao je dodijeljen konzorciju koji čine Integral Inženjering iz Laktaša, Srbijaautoput iz Beograda i Institut za građevinarstvo IG iz Banje Luke.

Kako smo ranije pisali, Srbija finansira 80 posto vrijednosti projekta, odnosno oko 206,5 miliona KM bez PDV-a, dok Republika Srpska finansira preostalih 20 posto.

Na glavnoj trasi predviđeno je devet objekata, petlja Bijeljina sjever s naplatnom stanicom, čeona naplatna stanica, baza za održavanje i odmorište. Predviđena je i približno dva kilometra duga priključna saobraćajnica.

Autoput se nastavlja prema Brčkom

Rača – Bijeljina samo je prva dionica budućeg autoputa koji bi trebao povezati Beograd i Banju Luku, ali i Sarajevo.

Od Bijeljine se autoput nastavlja prema Brčkom. Dionica Bijeljina – Brčko duga je 17 kilometara a za njenu izgradnju angažovan je kineski konzorcij China Overseas Engineering Group i China Tiesiju. Vrijednost tog projekta iznosi oko 347 miliona KM a radovi su počeli ljetos.

Dalje prema zapadu planirana je dionica Brčko – Vukosavlje, duga 31,5 kilometara, koja će omogućiti povezivanje s postojećom mrežom autoputeva prema Doboju i Banjoj Luci. Time se postepeno formira cestovni pravac Beograd – Bijeljina – Brčko – Doboj – Banja Luka. Drugi krak išao bi od Brčkog prema Tuzli i dalje prema Sarajevu.

IZVOR:BIZNIINFO.BA