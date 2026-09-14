Krijumčari pokušali unijeti robu vrijednu 12,65 miliona KM u BiH

UIO BiH je za sedam mjeseci 2026. zaplijenio robu vrijednu 12,65 miliona KM, čak 84 posto više nego lani. Među zapljenama su zlato, duhan i vozila.

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u prvih sedam mjeseci 2026. godine privremeno ili trajno oduzeli su robu procijenjenu na 12,65 miliona KM. Vrijednost zaplijenjene robe gotovo je udvostručena u odnosu na isti period prošle godine, a među najskupljim pojedinačnim zapljenama našli su se duhan, obuća, parfemi, nakit, investiciono zlato i luksuzna vozila.

Od 1. januara do 31. jula ove godine grupe UIO za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja oduzele su robu ukupne procijenjene vrijednosti 12.645.530,90 KM.

U istom periodu prošle godine vrijednost privremeno oduzete robe iznosila je 6.872.513,30 KM. To znači da je ove godine zaplijenjeno oko 5,77 miliona KM više robe, odnosno da je njena vrijednost povećana za približno 84 posto.

Duhan među najvrednijim zapljenama

Po količini se posebno izdvaja tekstil, uključujući hiljade komada muške, ženske i dječje odjeće sa oznakama poznatih svjetskih brendova.

Oduzimane su haljine, vjenčanice, trenerke, majice, jakne, bunde, košulje i donji veš sa oznakama brendova poput “Nike”, “Adidas”, “Hugo Boss”, “Polo”, “Ralph Lauren”, “Calvin Klein”, “Tommy Hilfiger” i “Karl Lagerfeld”.

Veliki dio zaplijenjene robe činila je i obuća – sportske patike, papuče, čizme i ženske cipele.

Među akciznim proizvodima dominirao je sitno rezani duhan, ali su oduzimani i duhan u listu pripremljen za rezanje te cigarete bez akciznih markica BiH.

Jedna od najvećih pojedinačnih zapljena odnosila se upravo na duhan u listu i sitno rezani duhan, čija je vrijednost procijenjena na čak 1.293.558 KM.

Pošiljka patika i papuča sa oznakama “Nike”, “Adidas”, “Chanel” i drugih brendova procijenjena je na 288.840 KM, dok je vrijednost 791 parfema poznatih svjetskih proizvođača iznosila oko 276.850 KM.

Zlato, Rolex i luksuzni automobili

Na listi vrijednije oduzete robe nalazi se i zlatni i srebrni nakit procijenjen na 245.586 KM. Zaplijenjene su i zlatne poluge čistoće 999, ukupne težine 400 grama i procijenjene vrijednosti oko 136.000 KM.

UIO je tokom kontrola oduzimao i vozila. BMW 850i procijenjen je na približno 105.000 KM, dok je vrijednost jednog ženskog ručnog sata Rolex iznosila oko 50.000 KM.

“Među zaplijenjenom robom bili su i auto-dijelovi i šasije, medicinska i stomatološka oprema, mobilni telefoni i računari, dronovi, alati, kozmetika, parfemi, kafa, prehrambeni proizvodi, igračke, bižuterija i knjige”, naveli su iz UIO za “Nezavisne novine”.

Osim BMW-a 850i, među oduzetim automobilima bili su Audi A4, VW Touareg, Hyundai Tucson, Isuzu Trooper i Kia Sportage. Zaplijenjeni su i motocikli i četverocikli marki KTM, Kawasaki, Peugeot, Yamaha i Suzuki.

Aerodrom i granični prijelazi među ključnim lokacijama

Međunarodni aerodrom Sarajevo bio je jedna od lokacija na kojima je otkrivena vrijedna neprijavljena roba. Između ostalog, oduzimani su tekstil, investiciono zlato, pametni telefoni, uključujući iPhone 17, te luksuzni ručni satovi.

Brojne zapljene zabilježene su i na graničnim prijelazima. Na Vardištu su oduzimani parfemi i med, na Rači sunčane naočale, dok je na Gradišci otkrivena nelegalno uvezena tekstilna roba.

U akcijama usmjerenim protiv ilegalnog prometa duhana, UIO je u februaru na više lokacija u BiH otkrio ilegalne mini-fabrike, profesionalne mašine za rezanje duhana i punjenje cigareta, kao i veće količine duhana u listu i mašinski punjenih cigareta namijenjenih crnom tržištu.

Robu kriju u prtljagu, bunkerima i na sebi

Kontrole UIO otkrile su i različite načine pokušaja izbjegavanja carinskog nadzora. Fizička lica robu najčešće skrivaju u ličnom prtljagu, dok se na aerodromima zloupotrebljava i zeleni kanal namijenjen putnicima koji nemaju robu za prijavljivanje.

Na taj način pojedini putnici pokušavaju unijeti komercijalne količine zlata, skupocjenih satova, mobilnih telefona i stomatološkog materijala.

Zabilježeni su i slučajevi u kojima putnici luksuzni sat nose na ruci, dok certifikat i originalno pakovanje drže u torbi kako bi pokušali izbjeći carinsku kontrolu.

Kod pravnih lica neprijavljeni proizvodi najčešće se skrivaju među robom koja je uredno prijavljena za carinjenje. Prema podacima UIO, na ovaj način pokušavaju se uvesti polovni autodijelovi, gume, tehnička roba i alati, uglavnom kamionima i kombijima bez odgovarajuće dokumentacije.

Kontrolama su otkriveni i posebno napravljeni bunkeri i pregrade u autobusima i drugim prijevoznim sredstvima, korišteni za skrivanje robe.