Ministar Omerović održao sastanak s direktorima škola iz Srebrenika, Lukavca i Čelića

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je juče u Osnovnoj školi „Podorašje“ sastanak s direktorima osnovnih i srednjih škola s područja Srebrenika, Lukavca i Čelića.

Sastanak je organizovan u okviru redovnih konsultacija Ministarstva s rukovodstvima škola, s ciljem kvalitetne pripreme za početak drugog polugodišta školske 2025/2026. godine. Tom prilikom razgovarano je o organizacionim i nastavnim izazovima koji prate početak polugodišta, kao i o mjerama koje mogu doprinijeti njegovom što uspješnijem odvijanju.

