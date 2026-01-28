Potpisan novi Kolektivni ugovor za policijske službenike Uprave policije MUP-a TK

U Kabinetu ministra MUP-a TK upriličeno je potpisivanje novog Kolektivnog ugovora za policijske službenike Uprave policije MUP TK-a, između Sindikata policije MUP TK-a kojeg je predstavljao predsjednik Upravnog odbora Sedin Đulović i Vlade Tuzlanskog kantona, koju je predstavljao ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Bristrić. Time su okončani višemjesečni pregovori tokom kojih je postignut dogovor o unapređenju uslova rada policijskih službenika, te su obje strane naglasile značaj postignutog sporazuma, koji je rezultat konstruktivnog socijalnog dijaloga. Potpisivanju ugovora prisustvovali su direktor Uprave policije MUP TK-a, sekretar Ministarstva, sekretar Sindikata policije i načelnik Sektora kriminalističke policije.

Novim Kolektivnim ugovorom zadržana su sva dosadašnja prava policijskih službenika, uz njihovo dodatno proširenje, kao i uvođenje novih prava, koja za cilj imaju unapređenje radno-pravnog statusa policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Predstavnici Sindikata policije MUP TK izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom, koji predstavlja značajan iskorak u zaštiti prava policijskih službenika.

Kolektivni ugovor je zaključen na period od tri (3) godine, sa početkom primjene od 1. januara 2026. godine.