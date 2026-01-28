Srijeda, 28 Januara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Potpisan novi Kolektivni ugovor za policijske službenike Uprave policije MUP-a TK

By admin
0
34

U Kabinetu ministra MUP-a TK upriličeno je potpisivanje novog Kolektivnog ugovora za policijske službenike Uprave policije MUP TK-a, između Sindikata policije MUP TK-a kojeg je predstavljao predsjednik Upravnog odbora Sedin Đulović i Vlade Tuzlanskog kantona, koju je predstavljao ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Bristrić. Time su okončani višemjesečni pregovori tokom kojih je postignut dogovor o unapređenju uslova rada policijskih službenika, te su obje strane naglasile značaj postignutog sporazuma, koji je rezultat konstruktivnog socijalnog dijaloga. Potpisivanju ugovora prisustvovali su direktor Uprave policije MUP TK-a, sekretar Ministarstva, sekretar Sindikata policije i načelnik Sektora kriminalističke policije.

Novim Kolektivnim ugovorom zadržana su sva dosadašnja prava policijskih službenika, uz njihovo dodatno proširenje, kao i uvođenje novih prava, koja za cilj imaju unapređenje radno-pravnog statusa policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Predstavnici Sindikata policije MUP TK izrazili su zadovoljstvo postignutim dogovorom, koji predstavlja značajan iskorak u zaštiti prava policijskih službenika.

Kolektivni ugovor je zaključen na period od tri (3) godine, sa početkom primjene od 1. januara 2026. godine.

Prethodni članak
Najava održavanja 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Srebrenik
Naredni članak
Ministar Omerović održao sastanak s direktorima škola iz Srebrenika, Lukavca i Čelića
admin

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a