UNTZ: Obilježen jubilej, dodijeljena priznanja, promovisani redovni profesori i zlatni studenti

Univerzitet u Tuzli obilježio je jubilej svečanom dodjelom počasnog doktorata nauka i zvanja profesor emeritus, promocijom novih redovnih profesora te dodjelom zlatnih plaketa najboljim studentima generacije, odajući priznanje izuzetnim akademskim dostignućima i doprinosu razvoju nauke i visokog obrazovanja.

Svečanost je jedna od značajnijih aktivnosti u okviru obilježavanja jubileja Univerziteta, a predstavljala je priliku za odavanje priznanja pojedincima koji su svojim radom i zalaganjem dali izuzetan doprinos razvoju nauke, obrazovanja i akademske zajednice, kao i studentima koji su tokom studija ostvarili najbolje rezultate.

Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Amir Karić, istakao je da ovo okupljanje objedinjuje nekoliko važnih dimenzija akademske izvrsnosti, naglašavajući da vrijednost jednog univerziteta ne određuju samo njegova tradicija, rezultati i akademski standardi, već prije svega ljudi koji svojim znanjem, radom i integritetom čine njegov identitet.

Dodao je da će Univerzitet u Tuzli nastaviti graditi svoju akademsku prepoznatljivost, jačati saradnju s domaćim i međunarodnim institucijama te stvarati uslove za razvoj novih generacija naučnika, profesora i stručnjaka.

Na svečanosti je promovisano sedam najboljih studenata generacije, kojima je osiguran besplatan nastavak studija na narednom ciklusu obrazovanja.

Zlatne plakete uručene su sljedećim studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli: Dženiti Karić (Pravni fakultet), Nadini Ljuca (Medicinski fakultet), Berini Hadžalić (Tehnološki fakultet), Nejli Avdibegović (Filozofski fakultet), Elmi Ibrahimović (Ekonomski fakultet), Amaru Galešiću (Akademija dramskih umjetnosti) i Almini Halilović (Fakultet za tjelesni odgoj i sport).

Zvanja redovnih profesora stekli su: Demir Alihodžić (Filozofski fakultet), Tarik Huremović (Fakultet za tjelesni odgoj i sport), Asim Pandžić (Filozofski fakultet), Zvjezdan Karadžin (Rudarsko-geološko-građevinski fakultet), Alma Denić Grabić (Filozofski fakultet), Devleta Hadžić (Medicinski fakultet), Boris Krešić (Pravni fakultet), Alisa Krdžalić (Medicinski fakultet), Svjetlana Mujagić (Medicinski fakultet), Vesna Bratovčić (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), Mahira Jahić (Medicinski fakultet), Ervin Alibegović (Medicinski fakultet), Zijad Ferhatbegović (Rudarsko-geološko-građevinski fakultet), Edin Jusufović (Medicinski fakultet) i Vedad Pašić (Prirodno-matematički fakultet).

Počasno zvanje profesor emeritus predstavlja posebno priznanje za dugogodišnji predani akademski rad, izuzetan doprinos razvoju nauke i visokog obrazovanja te kontinuirano zalaganje u akademskoj zajednici. Dodjelom ovog zvanja Univerzitet iskazuje poštovanje prema pojedincima čiji su rad, znanje i profesionalno naslijeđe ostavili značajan trag u njegovom razvoju. Ovo priznanje uručeno je profesorici Mensuri Aščerić.

Počasni doktorat nauka jedno je od najviših priznanja koje Univerzitet dodjeljuje pojedincima za izuzetan naučni, stručni, kulturni ili društveni doprinos, kao i ostvarene rezultate kojima su ostavili značajan trag u svojoj oblasti djelovanja. Univerzitet u Tuzli ovo priznanje dodijelio je profesoru Jasminu Džonliću.