Gužve na cestama zbog pojačanog saobraćaja prema Srebrenici: Radovi usporavaju vožnju

Vozače u BiH očekuju izmjene režima saobraćaja zbog radova, komemoracije u Srebrenici i brojnih privremenih obustava na magistralnim, regionalnim i lokalnim cestama

U Bosni i Hercegovini jutros preovladavaju povoljni uslovi za vožnju, ali se tokom dana očekuje znatno intenzivniji saobraćaj. Posljednji je radni dan u sedmici, a povećan broj vozila kreće se prema Srebrenici zbog obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zbog čega se najveće gužve očekuju na pravcima prema istočnom dijelu zemlje.

Učesnici Supermaratona i biciklističkog maratona nakon polaganja cvijeća kod spomen-obilježja “Ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva” kreću trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević Polje, Bratunac i Potočari. Vozačima koji će koristiti ovu dionicu upućen je poziv na maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu te poštivanje uputa policije i službenih osoba koje osiguravaju maraton.

Na magistralnom putu M-4 u naselju Sjenjak u Tuzli saobraćaj je potpuno obustavljen zbog pucanja vodovodne cijevi. Vozila se do završetka sanacije preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A-1 Nemila, Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja, Nemila, a saobraćaj se odvija magistralnim putem M-17.

Na autocesti A-1 zatvorena je i dionica Lašva, Kakanj u dužini od šest kilometara zbog sanacije kolovoza. Vozila se kreću dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi su u toku i na dionicama Sarajevo zapad, Lepenica te Bijača, Počitelj, na mostu Hercegovina, gdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na dionici Međugorje, Bijača, kod petlje Ljubuški, zbog zamjene vertikalne signalizacije vozi se usporeno uz privremenu signalizaciju.

Na magistralnim putevima Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen. Na području Laništa, na magistralnom putu Ključ, Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati radnim danima saobraća se jednom trakom zbog redovnog održavanja.

Na magistralnom putu M-5 između graničnog prijelaza Izačić i Bihaća izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Saobraćaj se odvija privremenom obilaznicom uz naizmjenično propuštanje vozila. Na Ribićkom mostu na magistralnom putu Konjic, Jablanica u toku je zamjena dilatacije na kratkoj dionici od 20 metara, zbog čega se vozi jednom trakom.

Na prevoju Romanija, na magistralnom putu Podromanija, Sumbulovac, izvode se radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Saobraćaj se odvija usporeno uz povremene kraće obustave. Regionalni put Turbe, Vitovlje, Kneževo kroz naselje Gostilj zatvoren je danas i sutra od 5 do 20 sati zbog asfaltiranja. Alternativni pravac vodi preko Ovčareva i Galice.

Do 16 sati obustavljen je saobraćaj i na regionalnom putu Vitez, Vjetrenice zbog asfaltiranja, a vozila koriste pravac preko Lašvanske petlje. Na graničnim prijelazima putnička vozila trenutno čekaju do 30 minuta. Ipak, zbog registracije putnika kroz novi sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES) moguća su duža zadržavanja. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na prijelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava danas i sutra na području Federacije BiH zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija. U subotu, 11. jula, bit će zabranjeno i kretanje teretnih vozila nosivosti veće od 3,5 tone na svim pravcima iz Sarajeva, Tuzle i Zvornika prema Potočarima.

Među značajnijim izmjenama na magistralnim putevima izdvajaju se ograničenja na dionici Rogatica, Ustiprača zbog oštećenog mosta, radovi između Tomislavgrada i Prisoja, Posušja i graničnog prijelaza Osoje, kao i na pravcima Ozimica, Topčić Polje, Tuzla, Bijeljina, Bileća, Trebinje te Brod na Drini, granični prijelaz Hum, gdje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

Radovi i ograničenja prisutni su i na više regionalnih puteva, uključujući pravce Zenica, Lašva, Zvornik, Priboj, Kalesija, Sapna i Rudo, granični prijelaz Uvac.

U Kantonu Sarajevo danas će od 17 do 24 sata zbog održavanja fudbalske utakmice biti obustavljen saobraćaj u ulici Patriotske lige, na obilaznici pored Olimpijskog stadiona “Asim Ferhatović Hase”. Privremene obustave na snazi su i zbog manifestacija “Ilijaško ljeto 2026” i “Hadžićko ljeto 2026”, dok je zbog sanacije mosta zatvoren pravac Stari Grad, Careva ćuprija.

Izmijenjen je režim saobraćaja i zbog izgradnje tramvajske pruge Hrasnica, Ilidža, prvenstveno u ulici Samira Mašića i na spoju s ulicom Džemala Bijedića, gdje su privremeno izmijenjene saobraćajne trake i režim korištenja autobuskih stajališta.

Sanacioni radovi izvode se i u ulici Ive Andrića te u nizu drugih sarajevskih ulica, među kojima su S. Hadžića, Teočačka, Hasana Bibera, Safet-bega Bašagića, M. Behmena, Gornji Velešići, Armaganuša, Radenke Abazović, Mahmuta Mahmutovića, Kodžina, Nikole Šopa, Svetozara Ćorovića, Alapi, Nahorevo, Majdanska i Branilaca Sarajeva, kao i na raskrsnici ulica Hamdije Ćemerlića i Zagrebačka.

Posebna regulacija saobraćaja na snazi je i na sjevernom ulazu u Mostar. Vozila iz smjera Sarajeva preusmjeravaju se na magistralni put M-17.4 preko ulica Maršala Tita, Kralja Tomislava i Biskupa Čule do kružnog toka, odakle se vraćaju prema sjevernom ulazu u grad i pravcu Čapljine.