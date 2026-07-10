Najavljeno novo poskupljenje goriva u BiH

Vozače u Bosni i Hercegovini od naredne sedmice očekuje novo poskupljenje goriva. Cijene na pumpama bi trebale biti više za 10 feninga po litru, potvrdio je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS.

Savić je istakao da se od 26. juna bilježi konstantan rast cijena, prvenstveno dizela, koji čini 80 odsto ukupne potrošnje.

Prema njegovim riječima, gotovo svakodnevno su zabilježeni rastovi cijena na svjetskom tržištu, što se direktno odražava i na naše tržište.

Trenutno zaliha goriva ima dovoljno, ali Savić upozorava da su kapaciteti skladišta ograničeni. Dugoročna stabilnost snabdijevanja zavisi od situacije na Bliskom istoku, preciznije od mogućeg zatvaranja Hormuškog moreuza, što bi moglo dovesti do ozbiljnijih problema u dopremanju novih količina.

Podsjetimo, cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo su u snažnom rastu nakon novih tenzija na Bliskom istoku i najava američkog predsjednika Donalda Trampa o mogućim dodatnim vojnim udarima na Iran.

Ovakva geopolitička situacija dovela je do skoka cijene barela za gotovo pet odsto, što je najviši nivo u posljednje dvije sedmice.