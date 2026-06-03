CIK potvrdio većinu prijava za Opće izbore 2026.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici nastavila postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na Općim izborima 2026. godine u Bosni i Hercegovini zakazanih za nedjelju, 04. oktobar.

Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. 05. 2026. godine u 16.00 sati. Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnesena je ukupno 81 prijava, i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u potpunosti ili djelimično 29. 05. 2026. godine i danas, a nakon isteka roka za otklanjanje nedostataka, ovjerila prijave ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata.

Nakon ažuriranja podataka, pregled ovjerenih političkih stranaka i nezavisnih kandidata bit će objavljen na internet-stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba.

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za Opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 08. do 16. juna 2026. godine do 16.00 sati.