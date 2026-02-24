Mjera „zaključane cijene“ odlazi u prošlost: Da li nas čeka drastičan rast cijena?

Mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, poznate kao „zaključane cijene“, prestaće važiti 1. marta, čime će trgovcima ponovo biti omogućeno slobodno formiranje cijena osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda.

Istog dana, prema najavi Federalnog ministarstva trgovine, u punom kapacitetu počeće s radom i mobilna aplikacija „Usporedimo cijene“, namijenjena lakšem pronalasku najpovoljnije kupovine, javlja BHRT.

Duže od dvije godine pod mjerom „zaključavanja“ bilo je oko 60 osnovnih proizvoda. Iz resornog ministarstva ranije su ocijenili da je ova mjera doprinijela stabilizaciji cijena i zaštiti standarda građana u vrijeme inflacije.

Međutim, dio penzionera smatra da efekti nisu bili onakvi kako su predstavljeni. Ističu da mjera nije obuhvatala troškove javnog prijevoza, energenata i lijekova, koji značajno opterećuju kućni budžet najstarije populacije.

Skepsa penzionera

Tvrdnje Ministarstva trgovine da su građani po jednoj kupovini mogli uštedjeti i do 50 KM, u Savezu penzionera dočekane su s nevjericom.

„Ja se npr. ne podmirujem. Kupim tri artikla, što mogu, što mogu. Da čujem da neko kupi ona dvoja kolica i da uštedi 50 KM, to je samo u filmovima naučne fantastike“, kaže Fuad Šiljković, dopredsjednik Sindikata penzionera Tuzla.

Sličnog je stava i Haso Halilović, predsjednik Saveza penzionera Tuzlanskog kantona, koji smatra da nova aplikacija neće biti od velike koristi starijim osobama.

„Kad će penzioneri, sa svojim ćoravim očima, sa kljakavim prstima, da tako ih nazovem, sa svim drugim manama, da oni sad idu po mobitelima i po aplikacijama i da sabiraju od juga do zapada, gdje, u kom tržnom centru, ili koji tržni centar ima taj paket cijena“, poručuje Halilović.

Nova aplikacija

Aplikacija „Usporedimo cijene“ omogućiće građanima da uporede cijene oko 3.000 proizvoda u trgovinama u svom mjestu stanovanja.

Biće moguće porediti cijene po trgovačkim lancima, pregledati ponudu najbližih prodavnica ili kreirati vlastitu potrošačku korpu i provjeriti gdje je najpovoljnije obaviti kupovinu.

Ekonomista Damir Bećirović smatra da je mjera „zaključavanja cijena“ prije dvije godine imala više simboličan nego suštinski efekat u borbi protiv inflacije. Prema njegovoj ocjeni, njeno ukidanje ne bi trebalo automatski dovesti do rasta cijena.

Konkurencija ključna

„Samo konkurencija može držati cijene na pravom nivou, odnosno realnom tržišnom nivou, a sve druge mjere, kako Vladine, tako i samih potrošača, ako im se da prostor, mogu voditi samo monopolskom položaju i nestašici ili većim cijenama“, kaže Bećirović sa IPI akademije.

Dodaje da bi aplikacija mogla imati pozitivan efekat ukoliko bude kvalitetno osmišljena i redovno ažurirana, jer može podstaći konkurenciju među trgovcima. Ipak, napominje da će vrijeme pokazati koliko će sistem biti efikasan, posebno imajući u vidu dosadašnja negativna iskustva s javnim tenderima i održavanjem sličnih projekata.

Hoće li tržište bez ograničenja cijena donijeti stabilnost ili novi rast troškova života, građani će osjetiti već u prvim sedmicama nakon 1. marta.

