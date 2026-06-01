Srvisne informacije: U hitnoj službi pregledano 246 pacijenata tokom vikenda

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira, 2 lica su lišena slobode.

HITNA – U SHMP Srebrenik pregledano je 246 pacijenata, obavljeno je 5 terenskih intervencija i 1 kućna posjeta, 4 pacijenta su, nakon ukazane pomoći prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a rođeno je sedam beba, četiri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.