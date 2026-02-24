Utorak, 24 Februara, 2026
NaslovnicaVRIJEME

Vremenska prognoza do kraja februara: Kiša i oblačno vrijeme, na planinama snijeg, potom razvedravanje

By admin
0
44

U našoj zemlji u utorka ujutro, 24. februara, pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na sjeveru Bosne je zabilježena slaba kiša.

Temperature zraka u 7 sati (°C): Sokolac -1; Bjelašnica, Bugojno, Livno 0; Drvar, Srebrenica 2; Ivan Sedlo, Sarajevo, Zenica 3; Mostar, Prijedor, Sanski Most, Trebinje, Tuzla 4; Banja Luka, Doboj 5; Bihać, Bijeljina, Gradačac 8; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 940 hPa, za 2 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne i ponegdje na sjeveru Hercegovine se očekuje slaba kiša, a na vrhovima planina slab snijeg. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 7 do 13 , a na jugu zemlje do 15 °C.

Objavljena je prognoza do subote:

srijedu 25.02.2026., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

četvrtak 26.02.2026., sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 9 do 14, na jugu do 18 °C.

petak 27.02.2026., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 °C.

subotu 28.02.2026., sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 18 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda

Prethodni članak
Penzioneri iz BiH moraju dostaviti ovu potvrdu do 31.1, ili ostaju bez penzije
Naredni članak
Mjera „zaključane cijene“ odlazi u prošlost: Da li nas čeka drastičan rast cijena?
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

VRIJEME

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a