Monitoring kvaliteta zemljišta važan preduslov sigurnosti hrane

Kako bi se pratio mogući stepen onečišćenosti zemljišta teškim metalima i organskim polutantima, što direktno utječe na sigurnost hrane, neophodno je redovno provođenje monitoringa poljoprivrednog zemljišta. To je jedan od zaključaka sastanka dr.sci. Sanina Tankovića, direktora Agencije za sigurnost hrane Bosne i Dženana Vukotića, direktora Federalnog zavoda za agropedologiju, koji je održan 9. januara 2026. godine u Sarajevu.

Direktno unošenje ili postupno širenje (transportom ili taloženjem) onečišćujućih materija i njihovo nakupljanje u tlu iznad propisanih graničnih vrijednosti dovodi do onečišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Neodgovornim korištenjem zemljišta u poljoprivrednoj proizvodnji vrlo brzo dolazi do smanjenja njegove plodnosti i onečišćenosti. S druge strane, tlo je uslovno obnovljiv izvor, pri čemu je regeneracija degradiranog tla vrlo spora i često ga je nemoguće vratiti u prvobitno stanje.

Zagađivači u tlu, podzemnim vodama i u lancu ishrane mogu uzrokovati razne bolesti i prekomjernu smrtnost kod ljudi, od kratkoročnih akutnih efekata, kao što su intoksikacije ili dijareje, do dugotrajnih hroničnih posljedica, kao što su karcinomi. Degradacija zemljišta pogađa najmanje 3,2 milijarde ljudi, odnosno oko 40% svjetske populacije.

Prema procjeni Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), održivijim upravljanjem zemljištem na globalnom nivou moglo bi se proizvesti do 58% više hrane. Trećina ukupne površine zemljišta u svijetu smatra se degradiranim.

Kao jedan od ključnih izazova ističe se prisustvo mikroplastike u zemljištu koja također može dospjeti u prehrambeni lanac. Obzirom da je mikroplastika otporna na biorazgradnju, jer u zemlji ne postoje mikroorganizmi koji ju mogu razgraditi, mikroplastika s vremenom postaje sve sitnija i pretvara se u nanoplastiku koja se ne može izdvojiti iz zemljišta. U tom kontekstu, naglašen je značaj edukacije o ulozi i utjecaju mikroplastike u zemljištu na poljoprivredno-prehrambeni lanac na čemu će Agencija i Federalni zavod za agropedologiju u predstojećem periodu zajednički djelovati.

Na sastanku direktora Tankovića i Vukotića dogovoreno je potpisivanje Sporazuma o saradnji dviju institucija kojim će se i formalno-pravno definisati modaliteti saradnje Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Federalnog zavoda za agropedologiju.