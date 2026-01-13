Srijeda, 14 Januara, 2026
CIK: Javni oglas za imenovanje instruktora za obuku kandidata za predsjednike/zamjenike predsjednika biračkih odbora u Bosni i Hercegovini

Juče je Centralna izborna komisija BiH na internet stranici www.izbori.ba objavila Javni oglas za imenovanje instruktora za obuku kandidata za predsjednike/zamjenike predsjednika biračkih odbora u Bosni i Hercegovini.

Javni oglas i prijavni obrazac su dostupni na linku:
Rok za podnošenje prijava za Javni oglas za imenovanje instruktora za obuku kandidata za predsjednike/zamjenike predsjednika biračkih odbora u Bosni i Hercegovini je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba .

