Rusija pokrenula najintenzivniji val napada na Ukrajinu ove godine

Ruske snage su rano u utorak izvele najintenzivniji talas raketnih napada ove godine na dva najveća grada u Ukrajini, saopćili su ukrajinski zvaničnici i mediji, pri čemu su četiri osobe poginule u sjeveroistočnom gradu Harkovu.

Šef vojne administracije Kijeva, Timur Tkačenko, izjavio je da je glavni grad bio izložen kratkom, ali intenzivnom raketnom napadu.

Svjedoci Reutersa čuli su eksplozije u gradu, ali u tom trenutku nije bilo informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.

Telegram kanali koji prate situaciju u Ukrajini naveli su da je tokom noći, u periodu od oko sat vremena, lansirano približno 20 balističkih raketa, što su opisali kao najdugotrajniji napad na Ukrajinu do sada ove godine.

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi navode s Telegrama. Oružane snage Ukrajine nisu se odmah oglasile o punom obimu napada, dok iz Rusije nije bilo komentara o ovim udarima.

U Harkovu, gradu udaljenom oko 30 kilometara od granice i čestoj meti ruskih napada, regionalni guverner Oleh Sinjehubov izjavio je da su četiri osobe poginule u udaru na periferiju grada. Prema njegovim riječima, šest osoba je ranjeno.

Rusija od početka invazije u februaru 2022. godine više puta raketama i dronovima napada ukrajinske gradove, ciljajući energetsku infrastrukturu i ostavljajući milione ljudi bez struje i grijanja tokom zime, dok se odbrambeni sistemi Kijeva suočavaju s velikim pritiskom u presretanju napada.



(Vijesti.ba)