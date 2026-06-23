MUP TK: Konačna lista kandidata koji će biti upućeni na osnovnu obuku za kadete u početnom činu „mlađi inspektor“

Na osnovu člana 61. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona – prečišćen tekst („Službene novine TK“, broj: 7/22 i 17/23) i člana 20. Pravilnika o postupku, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika u Upravu policije MUP TK-a, po Javnom konkursu-oglasu, koji je objavljen dana 10.09.2025.godine za prijem policijskih službenika u Upravi policije MUP-a TK-a za početni čin „policajac“, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 180 i čin „mlađi inspektor“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu – broj izvršilaca 20, Komisija za izbor Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, objavljuje

• Konačnu listu kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima – šiframa koji će biti upućeni na osnovnu obuku za kadete u početnom činu „mlađi inspektor“, koju možete preuzeti ovdje.