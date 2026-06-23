Federalna televizija donosi direktan prijenos utakmice BiH i Katara iz Seattlea

Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u srijedu očekuje posljednja utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. godine. Nakon poraza od Švicarske, Zmajevi će protiv selekcije Katara tražiti priliku za plasman u nokaut fazu takmičenja.

Izabranici Sergeja Barbareza u odlučujući susret ulaze s imperativom pozitivnog rezultata, a meč protiv Katara mogao bi biti ključan u borbi za nastavak takmičenja i mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Utakmica će biti odigrana u Seattleu, a gledatelji u Bosni i Hercegovini moći će je pratiti u direktnom prijenosu na Federalnoj televiziji.

Početak susreta zakazan je za 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Budite uz program Federalne televizije i pratite odlučujući nastup Zmajeva u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva.

federalna.ba