Pretresi u Gračanici zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga

Pretresi u Gračanici provode se danas u jutarnjim satima na više lokacija, po naredbi Općinskog suda u Gračanici, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Kako je saopćeno iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, aktivnosti su uslijedile nakon višemjesečne istrage koju su provodili policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Gračanica.

Pretresi se vrše zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz Uprave policije MUP-a TK navode da će više informacija biti poznato po okončanju navedenih radnji u toku dana.

Kako piše RTV Slon, policijske aktivnosti na području Gračanice su u toku.