MUP TK: Nakon pretresa na 16 lokacija u Kalesiji i Živinicama , slobode lišeno 13 lica

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a su u saradnji sa policijskim službenicima nadležnih policijskih uprava/stanica Uprave policije MUP TK-a, u okviru aktivnosti na sprečavanju krivičnih djela i otkrivanju počinilaca krivičnih djela u vezi sa nedozvoljenim držanjem oružja, municije i eksplozivnih materija, nakon niza preduzetih istražnih radnji, postupajući pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona a po Naredbi Općinskog suda u Kalesiji, dana 9.6.2026. godine izvršili pretresanje na 16 (šesnaest) lokacija na području Kalesije i Živinica, te u saradnji sa MUP RS-a, PU Zvornik i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka.

Prilikom realizacije navedenih aktvnosti pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja: automatske puške, pištolji, lovačke puške, minsko-eksplozivna sredstva, te veća količina municije različitih kalibara, dijelovi oružja, mobilni telefoni, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnog Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava.

U okviru istrage, 13 (trinaest) lica je, zbog sumnji da su počinili krivično djelo „Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava“ iz člana 371 stav 1. i 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine po nalogu postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona oduzeta sloboda, a radi se o : M.S., A.A., F.B., M.B. i J.S., svi iz Kalesije, K.H. S.F. H.R. i H.B. iz Živinica, F.H. iz Sapne, S.T. iz Osmaka, N.G. iz Bratunca i N.R. iz Šekovića, (dok je još jedno lice i to O.M. iz Kalesije obuhavaćen istragom u ovom predmetu, ali se od ranije nalazi u pritvoru), a nakon kriminalističke obrade i dokumentovanja predmeta, osumnjičena lica, će prema odluci tužioca koji rukovodi istragom u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom posupku Federacije Bosne i Hercegovine, biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te će se poduzimati i dalje mjere i radnje pod nadzorom kantonalnog tužioca.