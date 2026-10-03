MUP TK: Otvorene šalter sale na dan Općih izbora u BiH

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će povodom održavanja Općih izbora u Bosni i Hercegovini, u nedjelju, 4.10.2026. godine raditi šalter sale za pružanje usluga građanima u Odsjecima za administraciju Tuzlanskog kantona. Lokacije za izdavanje ličnih karata će biti otvorene na dan održavanja izbora u vremenskom periodu od 07,00 do 19,00 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta, kako bi se građanima omogućilo preuzimanje gotovih ličnih karata potrebnih za glasanje.