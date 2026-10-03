BiH i Švedska remizirale u Zenici: Zmajevi do boda na Džekinoj oproštajnoj utakmici

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Švedskom rezultatom 1:1 u utakmici trećeg kola Lige nacija odigranoj na stadionu Bilino polje u Zenici.

Susret je imao poseban značaj jer je Edin Džeko odigrao posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je reprezentativnu karijeru završio nakon 151 nastupa i 73 postignuta gola, a iz igre je izašao u 63. minuti uz ovacije ispunjenog Bilinog polja.

Švedska je do prednosti stigla u 61. minuti. Nakon nesporazuma Harisa Bašića i Nikole Katića, Viktor Gyökeres iskoristio je priliku i savladao Salku Hamzića za 0:1.

Zmajevi se, međutim, nisu predavali. Pritisak domaće reprezentacije donio je rezultat u 80. minuti, kada je BiH stigla do izjednačenja i konačnih 1:1.

Tokom utakmice obje reprezentacije imale su i poništene pogotke. Švedska je zatresla mrežu već u 17. minuti preko Gyökeresa, ali je pogodak poništen zbog igranja rukom. U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena mrežu Švedske zatresao je i Džeko, ali je nakon provjere utvrđeno da je lopta prethodno napustila granice igrališta.

BiH je tako nakon pobjede nad Rumunijom i remija sa Poljskom osvojila još jedan bod u Ligi nacija.

Ipak, rezultat je ove večeri bio u drugom planu zbog oproštaja jednog od najvećih bh. nogometaša. Džeko je reprezentativnu karijeru zaključio pred domaćom publikom u Zenici, a nakon utakmice uslijedio je emotivan oproštaj.

U okviru 4. kola Lige nacija Zmajevi, već u ponedjeljak u Zenici dočekuju Poljsku.

Tuzlainfo.ba