CIK: Preliminarni rezultati izbora bit će poznati za pet minuta

Simulacija je pokazala da se zbirni rezultati transferišu u roku od 10 minuta, dok preliminarne rezultate možemo imati u roku od pet minuta i šest sekundi, pod uslovom da birački odbori odrade svoj dio posla, rečeno je na današnjoj press konferenciji CIKBiH.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) na današnjoj konferenciji za medije, o kojoj je Raport dijelom već pisao, u fokus je stavila i uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces. Saopćeno je da su uspješno završena sva testiranja opreme i da su ispunjeni svi tehnički i logistički zadaci za predstojeće izbore.

Nermin Lapandić, projekt menadžer Privremene jedinice za implementaciju ovog projekta, istakao je da je jedinica u roku od 135 dana od formiranja ispunila sve zadatke. Provedeno je nekoliko funkcionalnih, integracionih, operativnih i sigurnosnih testiranja kompletnog sistema.

‘Krenuli smo pojedinačno od uređaja. Testovi na više od 6.000 testnih glasača potvrdili su uspješnu autentifikaciju otiska prsta, tako da nemamo nikakvih problema sa biometrijom. Ukupno 5.326 biometrijskih uređaja već se nalazi u općinskim izbornim jedinicama. Mediji su često otvarali pitanje sigurnosti otiska prsta, pa želim naglasiti da imamo potvrde akreditovane kuće da otisak prsta nije izašao iz IDDEEA-e. Radili smo s matematičkim šablonima iz kojih je nemoguće rekonstruisati otisak prsta, što znači da proces nije reverzibilan’, pojasnio je Lapandić.

Kada je riječ o skenerima, urađeno je pet testiranja uključujući ona u skladištu, završni test i testne izbore.

‘Skeneri su na nivou koji je odredila Komisija. Pouzdanost i preciznost skenera je veća od 99 posto, što je u svom izvještaju potvrdila i nezavisna akreditirana laboratorija iz SAD-a, kompanija ‘Pro V&V’. Paralelno je rađen i kompletan centralni sistem koji je firma ‘Smartmatic’ uspješno usaglasila sa kompleksnim Izbornim zakonom BiH. Simulacija je pokazala da se zbirni rezultati transferišu u roku od 10 minuta, dok preliminarne rezultate možemo imati u roku od pet minuta i šest sekundi, pod uslovom da birački odbori odrade svoj dio posla’, dodao je Lapandić.

Sva oprema je konfigurisana i uspješno dostavljena u 143 lokalne izborne komisije. Na osnovu izvještaja koji potvrđuje da nema tehničkih prepreka za primjenu ovih tehnologija, CIK BiH je danas donio zvaničnu odluku o njihovoj upotrebi.

Skeneri samo na redovnim biračkim mjestima, ukupno 5.569 birališta

Na izborima će biti otvoreno ukupno 5.569 biračkih mjesta. Tačna struktura obuhvata 5.121 redovno biračko mjesto, jedno izdvojeno mjesto za glasanje lično, te 135 mjesta za glasanje lično koja su pridružena redovnim biralištima. Također, obezbijeđeno je 114 biračkih mjesta za glasanje u odsustvu i to 62 pridružena i 52 pojedinačna, 143 biračka mjesta za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima u 143 osnovne izborne jedinice, kao i 385 mobilnih timova.

Naglašeno je da će skeneri biti raspoređeni isključivo na redovnim biračkim mjestima, dok će se biometrijska identifikacija primjenjivati na biračkim mjestima za glasanje u odsustvu.

Odgovarajući na pitanja o masovnim otkazivanjima predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, iz CIK-a navode da ovo nije prvi put da se suočavaju sa odustajanjima u kratkim rokovima. Službe CIK-a za sada u saradnji s lokalnim izbornim komisija uspijevaju zamijeniti ove članove. Glavni izazov predstavlja hitna obuka novih ljudi, a u praksi na mjesta predsjednika koji odustanu uglavnom uskaču već obučeni zamjenici.

Član CIK BiH Željko Bakalar potvrdio je da je edukacija administracije i birača jedan od najvećih izazova, jer se izborna administracija i građani prvi put susreću sa ovim tehnologijama. Zbog opstrukcija u javnim nabavkama rok za pripremu sveden je na 135 dana, pa je upućen poziv izbornoj administraciji da u naredna dva dana uloži dodatne napore u edukaciju.

Ručno brojanje ostaje, kazne zatvora za ometanje tehnologije

Član CIK BiH Suad Arnautović naglasio je da tehnologija uvodi nove procese, ali ne zamjenjuje papirni glasački listić, niti zakonom propisanu proceduru ručnog brojanja. Glasači i dalje ručno popunjavaju listiće koji se potom skeniraju, a papirni listići se strogo čuvaju radi provjere. Ručno brojanje ostaje dio zakonskog postupka sve do konačne potvrde rezultata.

Arnautović je poslao i oštro upozorenje onima koji bi eventualno pokušali onesposobiti skenere ili druge uređaje na dan izbora:

‘Podsjećam na odredbe člana 155. Krivičnog zakona BiH kojom je zaprijećena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina za onoga ko na izborima uništi, prikrije ili oduzme ispravu o izborima ili bilo kakav predmet koji služi za izbore’ kazao je Arnautović.

CIK potkapacitiran: Ogroman broj prijava zbog preuranjene kampanje

Tokom konferencije, članovi CIK-a su odgovarali i na broj prijava za kršenje Izbornog zakona BiH, istakavši da je Komisija bila izuzetno potkapacitirana kadrovima. Vijeće ministara BiH nije dalo saglasnost na njihov Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, zbog čega nisu mogli zapošljavati nove radnike. CIK je morao obaviti znatno veći obim posla sa istim brojem ljudi.

To je ujedno i razlog zašto službe nisu mogle pravovremeno izvršiti sve provjere o kršenjima Izbornog zakona BiH, s obzirom na to da je stigao ogroman broj prijava.

‘CIK BiH neće zaobići niti jedan predmet da o njemu ne raspravlja i ne donese odluku, samo trebamo biti strpljivi’, poručio je član CIK-a Suad Arnautović.

IZVOR:RAPORT.BA