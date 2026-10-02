Nastavljaju se intenzivna ulaganja u infrastrukturu na području Srebrenika

Nastavljaju se intenzivna ulaganja u infrastrukturu širom Grada Srebrenika. Prije nekoliko dana gradonačelnik Adnan Bjelić je potpisao odluke o izboru izvođača radova za tri značajna projekta ukupne vrijednosti 1.453.434,50 KM.

-“U narednom periodu radit će se na realizaciji tri značajna infrastrukturna projekta:



• Rekonstrukcija i sanacija dijela ulice Ivana Markovića Irca – vrijednosti 299.124,54 KM,

• Izgradnja pristupne saobraćajnice kroz poslovnu zonu Tinja Gornja – vrijednosti 477.953,38 KM. Za ovu poslovnu zonu već imamo potpisane ugovore sa privrednim društvima. Naša obaveza je da obezbijedimo kvalitetnu infrastrukturu i uslove u kojima će privrednici moći razvijati svoje poslovanje.

• Sanacija klizišta na lokalnom putu Srebrenik – Gornji Srebrenik – faza VIII – vrijednosti 676.356,58 KM. Upravo smo na osnovu problema sa klizištem uspjeli obezbijediti sredstva za ovaj projekat. Osim što rješavamo problem stabilnosti puta i povećavamo sigurnost saobraćaja za naše građane, ovim projektom stvaramo i kvalitetniji i sigurniji pristup Starom gradu Srebreniku našem najvažnijem historijskom i turističkom spomeniku.

Posebno mi je važno što ove projekte realizujemo uz podršku viših nivoa vlasti”, naveo je Bjelić.

Sredstva su obezbijeđena kroz Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, uz sufinansiranje iz Budžeta Grada Srebrenika.