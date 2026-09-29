Pušten u rad kontrolni centar javnog linijskog prijevoza TK

U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas je zvanično pušten u rad kontrolni centar javnog linijskog prijevoza iz kojeg će se nadzirati sve kantonalne linije na području TK.

Prema riječima resornog ministra Almira Žilića riječ je o prvom kontrolnom centru ove vrste u Bosni i Hercegovini.

„Sretan sam da je Tuzlanski kanton taj koji je avangarda u ovoj oblasti. Ovo je mjesto odakle ćemo pratiti da li se poštuju sve ugovorne obaveze prijevoznika putem GPS sistema i ovih naprednih softverskih rješenja“, kazao je ministar Žilić napomenuvši da se u realnom vremenu u kontrolnom centru imaju uvid šta se dešava sa svakim pojedinim vozilom.

„Da li su na vrijeme krenuli, da li su krenuli sa stanice kao i povratak nazad. Da li se dešavaju problemi na putu od tačke A do tačke B. Također kontroliramo broj pređenih kilometara putem ovih GPS sistema, broj naplaćenih karata, broj putnika, opravdanosti nekih linija“, pojasnio je ministar Žilić.

Na području Tuzlanskog kantona od 15. juna 2026. godine primjenjuje se novi, sistemski uređen model javnog linijskog prijevoza putnika kojim je po prvi put uspostavljen jedinstven sistem cijena, zona i pretplatnih karata za cijeli kanton. Uvođenjem kontrolnog centra Ministarstvo trgovine turizma i saobraćaja će imati mogućnost uvida u efikasnost pojedinih linija kao i uvođenje novih.

Trenutno na području TK vozi 16 kantonalnih linija gdje je Tuzla kao administrativni centar povezana sa svim gradovima i općinama, rekao je ovom prilikom pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović.

„Imamo jako mnogo povratnih informacija sa terena da su korisnici saobraćajnih usluga, odnosno putnici u autobusima jako zadovoljni i sa frekventnošću samih autobusa kao i sa samim tehničkim karakteristikama autobusa jer je uvezen veliki broj i novih autobusa. Očekujemo da ćemo kroz sagledavanje samih redova vožnje vidjeti odstupanja od redove vožnje, gdje imamo prekomjeran red vožnje i eventualno na nekim linijama gdje trebamo uvesti nove linije“, rekao je Lukanović napominjući da građani prijavu problema mogu prijaviti kod samog prijevoznika ali da od sada to efikasnije mogu učiniti u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK u novom kontrolnom centru.

RTVTK